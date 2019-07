Roberta Sudbrack já foi responsável por um dos restaurantes mais celebrados do país, inaugurado no Rio após sua passagem pela cozinha do Palácio da Alvorada durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Certa de que precisava seguir novos rumos, a chef deixou a premiada carreira na alta gastronomia para realizar um sonho antigo: abrir um pequeno restaurante em que pudesse cozinhar de forma intimista, sem pretensão nem holofotes. Pilotando um forno a lenha, seu principal equipamento culinário, Roberta bate ponto diariamente na nova casinha no Jardim Botânico. Ela é a alma da casa, da cozinha, das receitas que combinam poucos ingredientes mas surpreendem pelos muitos sabores.

Sim, a comida intensamente afetiva de Roberta está de volta em grande estilo, bem representada pela burrata com pedacinhos de linguiça artesanal, milho assado e folhinhas verdes (R$ 38,00) ou pelos ovos caipiras com bottarga brasileira e pão da casa (R$ 34,00 a porção pequena e R$ 48,00 a grande). Bem molhadinho por dentro, mas com os legumes dourados por fora, o arroz caipira de frutos da terra (R$ 38,00 o grande e R$ 29,00 o individual) é de comer até a raspa do tacho, de tão bom. Servido na panelinha de ferro, o franguinho orgânico (R$ 55,00) não precisa nem de faca para cortar, de tão macio e suculento. Ele chega acompanhado de cenourinhas e stracciatella (queijo de búfala). As sobremesas seguem pelo mesmíssimo caminho. Até os mais educados dos comensais já foram flagrados lambendo o prato do bomboloni (R$ 32,00), uma espécie de sonho italiano com leite maltado e creme inglês de cumaru, que fazia o maior sucesso no endereço antigo. Para felicidade geral da nação, ele também está de volta. Rua Visconde de Carandaí, 35, Jardim Botânico, ☎ 3114-0464 (55 lugares). 12h/22h (fecha seg. e dom.). Aberto em 2018. $$

2º lugar – Maria e o Boi

Dos mesmos donos do Prima e do Pabu Izakaya, a acolhedora casa tem a grelha como protagonista. Lá, são preparadas entradas como o coração de pato na manteiga de ervas sobre pão de alho (R$ 26,00) e o queijo de coalho com picles de cogumelo e amendoim agridoce (R$ 32,00). Sugestão de refeição individual, o filé-mignon custa R$ 68,00 (250 gramas). Já o prime rib (R$ 125,00, 600 gramas) e a fraldinha (R$ 119,00, 550 gramas) satisfazem até três pessoas. As guarnições são criativas e muitas também passam pela grelha, caso da salada caesar (R$ 26,00), servida morna. O executivo sai a R$ 42,00. Rua Maria Quitéria, 111, Ipanema, ☎ 3502-4634 (64 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. até 1h; dom. até 22h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$

3º lugar – Al Fresco

Primeiro italiano dos seis restaurantes do Grupo Irajá, do chef Pedro de Artagão, ele ocupa um salão de pé-direito alto e varanda espaçosa. O percurso no menu pode começar pelo suppli al telefono, um bolinho de risoto recheado de queijo (R$ 24,00, quatro unidades). As massas frescas são produzidas na casa, a exemplo das que compõem o canelone de vitelo ao funghi (R$ 82,00) e o espaguete à carbonara (R$ 68,00). No momento doce, destaque para a versão de Ferrero Rocher: uma esfera dourada de chocolate crocante com calda quente de Nutella e sorvete de avelã (R$ 52,00). Rio Design Leblon, loja 112, Leblon, ☎ 2540-5487 (96 lugares). 12h/0h (sex., sáb. e feriados até 1h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood. $$$