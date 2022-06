Restaurantes brasileiros investem em ambientes para atiçar os sentidos

Logo na entrada do restaurante Osteria Del Rosso, em São Paulo, as barras de um trilho de trem fincadas no chão sinalizam uma experiência que põe à mesa comida e história. Neste caso, a dos imigrantes italianos que desembarcaram na estação ferroviária na Zona Leste da capital paulista, onde eram acolhidos depois de chegarem ao país pelo Porto de Santos. A associação de sentidos reaviva a memória afetiva de alguns e suscita a curiosidade de comensais em geral, que apreciam as delicadas massas do chef Mario Rosso — proprietário e ele próprio descendente de uma família de italianos —, envoltos em uma atmosfera que lhes atiça o apetite. “As vivências gastronômicas são ligadas ao ambiente, capaz de proporcionar conforto e aconchego”, diz Rosso.

O que o chef descreve intuitivamente ganha eco em descobertas científicas bem consolidadas. Hoje, há consenso de que as vias neurais onde são processados os sentidos estabelecem pontes entre si, estimulando-se mutuamente. Quando se degusta um belo prato em um recinto que provoca agradáveis sensações aos olhos, a tendência é que o cérebro registre uma positiva efervescência. Essa ideia vem conquistando prestigiados estabelecimentos mundo afora e ganha fermento no Brasil. No recém-inaugurado Sky Hall Garden, em São Paulo, a decoração minimalista dá uma identidade industrial ao espaço, com concreto aparente de sobra. Pois o que poderia transmitir impessoalidade vira um aconchegante recanto graças aos jardins — com uma árvore no meio — de onde o chef Martin Casilli retira plantas variadas para suas receitas. “Comemos com os olhos”, acredita Casilli. “Depois vem o paladar.”

Nesta era em que as pessoas estão à caça de experiências únicas, produzir uma alquimia de sabores é só a entrada de um menu que envolve um programa completo. No japonês Murakami, onde predominam as linhas retas para inspirar sensação de pureza, a cozinha se exibe aos clientes. “A ideia é que o lugar seja íntimo para que as pessoas tenham a emoção de acompanhar o preparo dos pratos”, explica Edilson Fujisawa, autor do projeto. No italiano Vicolo Nostro, a intenção é fazer o agito paulistano ficar para trás por duas, três horas, ao servir os pratos sob o comando de Cristiano Pa­niz­za em um salão ornado de lindas tapeçarias e um jardim de hortênsias. Objetivo: fazer lembrar a espetacular Toscana. Nada mau.

Publicado em VEJA de 22 de junho de 2022, edição nº 2794