Mistura – 1º lugar

As arcadas de tijolos que dividem o salão datam do século XIX. Foram poupadas na reforma que transformou um antigo casarão no empreendimento Cloc Marina Residence, onde fica o Mistura. Lustres de cristal Baccarat pendem do teto, e as mesas sustentam toalhas de linho e talheres italianos. E tem ainda a vista espetacular da Baía de Todos- os-Santos, escancarada pelo janelão de vidro. Dá para acreditar que um negócio assim começou como uma simples barraca de praia em Itapuã? Aberta há dois anos, a segunda unidade do restaurante da chef Andréa Ribeiro faz vizinhança com os destinos gastronômicos mais sofisticados da cidade. Ali, a cozinheira fisga sua clientela com receitas como os camarões gratinados com prosecco, servidos com risoto de trufas e amêndoas (R$ 91,00), e o atum selado com crosta de funghi, creme de batata trufada, aspargo e tomate-cereja (R$ 78,00). A vieira grelhada com creme de batata e limão, tartare de salmão e caviar (R$ 72,00) é uma das chamativas entradas. A carta de vinhos lista boas opções, como o sauvignon blanc francês Château du Pin Blanc (R$ 140,00) e o espumante italiano Terredomini (R$ 135,00). Como encerramento, a terrine de chocolate com damascos e crocante de amênd oas (R$ 24,00) disputa as preferências com o tiramisu (R$ 26,00) e o semifreddo de tangerina (R$ 24,00). Na espaçosa matriz, em Itapuã, perto de onde ficava a barraca que deu origem ao negócio, fazem sucesso as moquecas que servem duas pessoas, entre elas a que tem o badejo como ingrediente principal (R$ 132,00). Outro chamariz de lá é o bufê de frios e frutos do mar (R$ 19,99 cada 100 gramas). Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, ☎ 33752623 (200 lugares). 12h/23h (qui. a sáb. até 0h); Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho (Cloc Marina Residence), ☎ 2137-0782 (90 lugares). 12h/17h e 19h/23h (qui. a sáb. jantar até 0h; dom. 12h/17h). Aberto em 1992. $$$$

Al Mare – 2 º lugar

Embora não esteja à beira-mar, a casa evoca o clima, graças às palmeiras que ladeiam o janelão em frente, ao enorme pé-direito, às paredes com textura em formato de onda e à suave brisa soprada pelo ar-condicionado. No térreo do Salvador Shopping, o restaurante deve boa parte de sua fama ao menu executivo, servido todos os dias, tanto no almoço quanto no jantar. A R$ 54,90, a sugestão inclui entrada, prato principal e doce e é renovada mensalmente. Pode começar pelas croquetas com recheio de queijo e anchova, acompanhadas de salsa verde, ou pelo mix de folhas com lascas de bacalhau, chorizo, batata, cebola-roxa e tomate. O arroz com ragu de pato, bacon, ervilhas e tomate ou a tilápia grelhada com ensopado de grãos, bacon, linguiça e azeitonas cozidos em caldo de camarão e páprica são exemplos de prato principal. Na hora da sobremesa, dá para encontrar opções como o arroz-doce com sorvete de churros e farofa de amêndoas. As sugestões à la carte mais elogiadas do cardápio são a moqueca de camarão com banana-da-terra, arroz, farofa e pirão (R$ 179,00) e a lagosta ao forno com agnellotti de batata-doce, creme de crustáceos e brócolis (R$ 109,00), ambos em porção para duas pessoas. Fazem boa companhia aos pratos com pescados vinhos brancos como o sauvignon blanc chileno Viu Manent (R$ 129,00) e o chardonnay Woodbridge (R$ 149,00), produzido na Califórnia. Salvador Shopping, ☎ 3033-7615 (200 lugares). 11h30/23h (sáb. até 0h; dom. 12h/22h). Aberto em 2012. $$$$

Bargaço

Peixes e frutos do mar são muito bem tratados na cozinha de dona Alaíde Barbosa, que há trinta anos é responsável pelas receitas do restaurante (com filiais no Recife e em Belo Horizonte). A saborosa casquinha de siri (R$ 26,00) abre alas para as famosas moquecas — a de camarão (R$ 126,00, para duas pessoas), servida com arroz, pirão e farofa de dendê, é campeã de pedidos. Já a lagosta na manteiga (R$ 189,00, para duas pessoas) chega à mesa com batata sautée e arroz com brócolis. Doces em calda e pastosos de frutas da terra, como banana, caju e goiaba, arrematam a refeição baiana (R$ 20,00 a porção). Prefira sentar-se na agradável área externa, cercada de verde. Rua Antônio da Silva Coelho, quadra 43, lotes 18 e 19, Jardim Armação, ☎ 3231-1000 (400 lugares). 11h30/22h. Aberto em 1971. $$$$

Coco Bambu

Nascida em Fortaleza, a rede tem 26 unidades no país, sendo uma delas em Salvador, que funciona há treze anos na Pituba. No cardápio, especializado em peixes e frutos do mar, chamam atenção os pratos em generosas porções, ideais para compartilhar. Um deles é a rede de pescador (R$ 309,00), que traz 1 quilo e meio de frutos do mar (lagosta, camarão, mexilhões, peixe e anéis de lula) mergulhados em molho branco com ervilha e presunto. Já o camarão internacional (R$ 158,00), suficiente para quatro pessoas, combina os crustáceos a arroz cremoso gratinado e batata palha. Para adoçar, a torta de banana (R$ 26,00) é servida quente com sorvete de creme, assim como a cocada ao forno (R$ 25,00). Avenida Professor Magalhães Neto, 1273, Pituba, ☎ 3359-9000 (700 pessoas). 11h30/15h e 17h/0h (qui. a sáb. jantar 17h30/1h; dom. sem intervalo 11h30/0h). Aberto em 2005. $$$$

Martim Pescador

O nome dá pistas: os pescados são as estrelas deste restaurante, que tem unidades na Pituba e na Barra (com o mesmo cardápio). Para abrir o apetite, peça a batata rosti recheada com camarão, lula, salmão, polvo e mexilhões ao creme de alho (R$ 48,00), novidade no rol de entradas. Na ala principal, faz sucesso o polvo grelhado com arroz de lula e palmitos na páprica doce (R$ 99,00). De domingo a domingo trabalha com rodízio (R$ 94,90) com mais de sessenta itens, entre eles o concorrido sushi de atum. O creme gelado de limão-siciliano com suspiros e morangos (R$ 18,90) pode encerrar a refeição. Rua das Hortênsias, 246, Pituba, ☎ 3354-9698 (120 lugares). 12h/0h; Rua César Zamar, 318, Associação Atlética da Barra, Barra, ☎ 3267-2862 (150 lugares). Aberto em 2013. $$$

Mercato del Mare

Misto de restaurante e empório (de pães artesanais, queijos e vinhos), o local se destaca mesmo pelos pratos de peixes e frutos do mar. O polvo confitado (R$ 40,00) é boa pedida para começar a refeição, mas, se for dia de ostras — elas chegam frescas sempre às sextas-feiras e são vendidas por R$ 9,00 a unidade —, vá nelas sem medo. Além dos pescados, a paleta de cordeiro assada lentamente por mais de dez horas (R$ 99,00, para duas pessoas) está entre os queridinhos da seção de principais. Rua Haeckel José de Almeida, 6, Jaguaribe, ☎ 3565-4885 (26 lugares). 9h/21h (qui. a sáb. até 23h; fecha dom.). Aberto em 2013. $$

Oceânico

Sob a batuta dos sócios Geraldo Araújo e do chef Altair Brandão, o restaurante aproveita a vista para a Baía de Todos-os-Santos e aposta num cardápio focado em peixes e frutos do mar — as receitas têm inclinação mediterrânea. Comece com as vieiras frescas ao molho de frutos do mar (R$ 95,00) ou com os mexilhões à marinara (R$ 65,90), ambos servidos com bruschettas grelhadas e ideais para compartilhar em três apetites. Entre os principais, faz sucesso o lombo de badejo ao molho de lagostim e vinho branco, guarnecido de cuscuz marroquino (R$ 108,00). A lagosta, queridinha da clientela, aparece grelhada e escoltada por legumes, batata sautée e brócolis (R$ 145,90, para duas pessoas). De sobremesa, cai bem o abacaxi grelhado com calda de laranja e sorvete de coco (R$ 18,00). Na carta de bebidas, escolha um entre os mais de sessenta rótulos de vinho ou ainda o coquetel oceânico, com prosecco, suco de laranja e licor de cassis (R$ 22,90). Rua Pedra da Sereia, 66, Rio Vermelho, ☎ 3565-3087 (40 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 0h; dom. até 17h; fecha seg.). Aberto em 2013. $$$$

Preta – 3º lugar

É preciso reservar com antecedência, além de navegar até a Ilha dos Frades, para experimentar as receitas da chef Angeluci Figueiredo. No cardápio, são destaque os pratos com peixes e frutos do mar, como o polvo grelhado (R$ 140,00, para duas pessoas), servido com legumes, tomate-cereja, batata defumada, pão caseiro e molho da casa. A lagosta, também grelhada (R$ 110,00, para dois), é feita com manteiga trufada, e o camarão (R$ 145,00), preparado na polpa do coco verde e guarnecido com farofa de banana. Para beber, passe o olho pela enxuta carta de vinhos, que sugere quinze rótulos. Sorvete de coco verde com calda de goiabada (R$ 18,00 a bola) encerra a refeição. Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Ilha dos Frades, ☎ 99326-7461 (120 lugares). Qui. a dom.: 12h/17h30. Abre todos os dias na alta estação (dezembro). Aberto em 2011. $$$

Recanto da Lua Cheia

À frente do restaurante há dezenove anos, Virgínia Resch está por trás do cardápio que faz tanto sucesso na Cidade Baixa. Enquanto aprecia a vista privilegiada para a Baía de Todos-os-Santos, prove a moqueca de ressaca (R$ 64,00, para duas pessoas), preparada com cação sem espinha, banana-da- terra, batata-doce, aipim, abóbora, verduras e azeite de dendê. Arroz, pirão e farofa acompanham a pedida. Antes dela, peça a porção de bolinhos de peixe (R$ 28,00, oito unidades). Há roskas de abacaxi, maracujá, morango e kiwi (R$ 18,00) na carta de drinques. Para adoçar o paladar, peça um pudim (R$ 8,00). Rua Rio Negro, 2, Mont Serrat, ☎ 3315- 1275 (250 lugares). 10h/17h (fecha seg.). Aberto em 1999. $