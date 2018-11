As arcadas de tijolos que dividem o salão datam do século XIX. Foram poupadas na reforma que transformou um antigo casarão no empreendimento Cloc Marina Residence, onde fica o Mistura. Lustres de cristal Baccarat pendem do teto, e as mesas sustentam toalhas de linho e talheres italianos. E tem ainda a vista espetacular da Baía de Todos- os-Santos, escancarada pelo janelão de vidro. Dá para acreditar que um negócio assim começou como uma simples barraca de praia em Itapuã? Aberta há dois anos, a segunda unidade do restaurante da chef Andréa Ribeiro faz vizinhança com os destinos gastronômicos mais sofisticados da cidade. Ali, a cozinheira fisga sua clientela com receitas como os camarões gratinados com prosecco, servidos com risoto de trufas e amêndoas (R$ 91,00), e o atum selado com crosta de funghi, creme de batata trufada, aspargo e tomate-cereja (R$ 78,00). A vieira grelhada com creme de batata e limão, tartare de salmão e caviar (R$ 72,00) é uma das chamativas entradas. A carta de vinhos lista boas opções, como o sauvignon blanc francês Château du Pin Blanc (R$ 140,00) e o espumante italiano Terredomini (R$ 135,00). Como encerramento, a terrine de chocolate com damascos e crocante de amênd oas (R$ 24,00) disputa as preferências com o tiramisu (R$ 26,00) e o semifreddo de tangerina (R$ 24,00). Na espaçosa matriz, em Itapuã, perto de onde ficava a barraca que deu origem ao negócio, fazem sucesso as moquecas que servem duas pessoas, entre elas a que tem o badejo como ingrediente principal (R$ 132,00). Outro chamariz de lá é o bufê de frios e frutos do mar (R$ 19,99 cada 100 gramas). Rua Professor Souza Brito, 41, Itapuã, ☎ 33752623 (200 lugares). 12h/23h (qui. a sáb. até 0h); Ladeira do Gabriel, 334, Dois de Julho (Cloc Marina Residence), ☎ 2137-0782 (90 lugares). 12h/17h e 19h/23h (qui. a sáb. jantar até 0h; dom. 12h/17h). Aberto em 1992. $$$$

2º lugar: Al Mare

3º lugar: Preta