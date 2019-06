Os melhores lugares para tomar sorvete em Campinas

Bacio di Latte (campeã de 2019)

Os shoppings em que ficam as duas lojas de Campinas da rede ainda estão fechados ao público quando, às 7h30, os funcionários dão início ao preparo das cremosas massas. A receita, que segue à risca a tradição dos gelatos italianos, chega às vitrines em 26 sabores. Três deles são sazonais e renovados a cada mês. Em junho, por exemplo, ao lado de campeões de preferência como o belga, o pistacchio e o bacio di latte, estão em cartaz cocada com doce de leite, paçoca crocante e maçã do amor, que remetem às festas juninas. Para alegria dos fãs da marca, nascida na capital paulista em 2011, cada copinho permite reunir até três sabores, independentemente do tamanho. Saem a R$ 12,50, R$ 14,50 ou R$ 17,50, respectivamente com 120, 140 e 180 gramas. Há ainda o copo massimo (R$ 28,50, 300 gramas), com até quatro sabores, e a casquinha, que pode ser recheada de Nutella ou de doce de leite (R$ 15,50 ou R$ 17,50, com um e dois sabores). Parque Dom Pedro Shopping, ☎ 3326-6364 (35 lugares). 10h/22h (sex. e sáb. até 23h); Shopping Iguatemi, ☎ 3255-5792 (25 lugares). 10/22h (sex. e sáb. até 23h; dom. a partir das 12h). Aberto em 2015.

Beijo Gelado

No cardápio de setenta sabores, as novidades são os de maçã com canela, leite Ninho trufado e chocolate 70% cacau. Entre os sorvetes mais vendidos estão o de prosecco com frutas vermelhas e o de limão. Uma bola sai por R$ 9,50 e, duas, a R$ 16,50. Montado com uma fatia de brownie, uma bola de sorvete, calda de chocolate, chantili, morango e raspas de chocolate branco, o brownie gâteau custa R$ 25,00. Rua Frei José de Monte Carmelo, 165, Jardim Proença, ☎ 3236-0558 (50 lugares). 9h/19h (fecha dom.). Aberto em 1990.

Ben & Jerry’s

O triple caramel chunk, que leva caramelo na massa, calda do mesmo ingrediente e flocos de chocolate recheados de caramelo, é o sabor preferido entre os clientes desta franquia da colorida marca americana. Dos 23 sabores disponíveis, o de chocolate com pedaços de bolo brownie e o de chocolate com nozes e amêndoas também fazem sucesso. Uma bola custa R$ 13,00, duas saem por R$ 18,00 e três, a R$ 25,00. Shopping Iguatemi, ☎ 3252-0052 (12 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2016.

Ciao Bella

Destacam-se os sorbets de frutas vermelhas e de limão-siciliano, feitos com água, e os sorvetes de caramelo salgado e pistache, elaborados com leite. O cliente escolhe um dos quatro tamanhos de copo (R$ 12,00 a R$ 24,00) ou uma das duas casquinhas (R$ 14,00 e R$ 18,00). As taças trazem dois ou três sabores com chantili, calda de chocolate, farofa de castanha-de-caju e cereja (R$ 15,00 a R$ 20,00). Rua Olavo Bilac, 252, Cambuí, ☎ 3253-1197 (60 lugares). 12h/22h (outono e inverno: seg. a qui. até 21h). Aberto em 2018.

Cuor di Crema

A casa tem como carro-chefe o sorvete chocolatria, que leva caramelo com flor de sal, raspas de chocolate meio amargo e biscoito. Pistache e doce de leite Havanna são outras versões muito procuradas pelos clientes. Para os que evitam açúcar, há opções sem esse ingrediente nos sabores cupuaçu, goiaba e chocolate. Quem deseja esticar a parada na loja pode solicitar um macchiato (R$ 7,00), preparado com café Illy. Galleria Shopping, sem telefone (30 lugares). 10h/22h (dom. 12h/20h). Aberto em 2018.

De Vitis Gelato

No mesmo imóvel da De Vitis Pizza, a marca elabora sorvetes artesanais ao estilo italiano. Dezesseis sabores revezam-se semanalmente nas cubas, como pistache, bala de coco e cubanera (avelã e chocolate amargo). Na lista de criações da casa ainda figuram limão com caldo de cana e chai latte (chá preto, leite e especiarias). Todos são vendidos em versões pequeno (R$ 9,00, dois sabores), médio (R$ 12,00, três sabores) e grande (R$ 15,00, três sabores). Avenida João Mendes Júnior, 278, Cambuí, ☎ 98443-9631 (25 lugares). 12h/23h40. Aberto em 2019.

Dolça Gelateria Contemporânea

Batizada com um termo catalão que significa “doce”, a casa vende mais de setenta sabores. Tudo é produzido no local, sem conservantes, aromatizantes e estabilizantes, pela proprietária Melissa Meo, que cursou a Carpigiani Gelato University, na Itália. Abóbora com coco, chocolate belga e sorbet de cajá integram as sugestões. A casquinha custa R$ 12,00, mesmo preço do copo pequeno — vendido por R$ 15,00 e R$ 24,00 nas versões médio e grande. Rua Doutor Emílio Ribas, 660, Cambuí, ☎ 3307-5907 (42 lugares). 12h/22h (dom. a partir de 14h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Gelato Borelli

O fazer artesanal, o sabor equilibrado e a textura aveludada, características do autêntico gelato italiano, são as diretrizes deste endereço, filial de uma rede nascida em Ribeirão Preto (SP). Dezesseis sabores — vinte nos fins de semana — ficam à disposição dos clientes, que adotaram como favoritos os de pistache, gianduia, manjar e iogurte com amarena. Os sorvetes vêm em copos (R$ 11,00 a R$ 15,00) ou no cascão artesanal (R$ 16,00). Rua Coronel Quirino, 1186, Cambuí, ☎ 3396-9543 (80 lugares). 13h/21h50 (sex. a dom. a partir de 12h). Aberto em 2017.

Pallure Gelateria

A casa traz novidades semanalmente, mas nunca tira das cubas o sorvete de pistache, queridinho do público. Açaí com maracujá, avelã, limão e Nutella são outros sabores que fazem sucesso. No copo pequeno, o sorvete custa R$ 10,00; no médio, R$ 12,00; e, no grande, assim como no cascão, R$ 14,00. Se o cliente optar por borda de chocolate, paga mais R$ 4,00. Rua Maria Ferreira Antunes, 94, Barão Geraldo, ☎ 3381-7632 (30 lugares). 12h15/20h (qui. até 21h; sex. e sáb. até 22h; dom. 12h/21h; fecha seg.). Aberto em 2018.

Sergel

Na lista das mais tradicionais da cidade, a sorveteria tem como campeões de venda os sabores leitinho trufado, iogurte com amarena e Ovomaltine. A casquinha com uma bola sai a R$ 4,00 e, o cascão, com duas, a R$ 7,00. Para quem deseja variar um pouco, há bombons recheados com sorvete nas versões baunilha, brigadeiro e chocolate branco (R$ 6,00 a caixa com dez unidades). O milk-shake de Ovomaltine custa R$ 7,50 (300 mililitros). Rua Padre Manoel Bernardes, 953, Taquaral, ☎ 3242-5542 (120 lugares). 12h/20h. Mais três endereços. Aberto em 1982.

Sonho de Verão

Noventa sabores, entre eles dez diet e seis sem lactose, enchem os olhos dos clientes desta tradicional sorveteria. Fazem sucesso os de limão, maracujá, pitaia, cupuaçu, chocolate suíço e tapioca. Todos ficam dispostos em bufê, incrementado por cerca de 100 tipos de guloseimas e coberturas (R$ 59,90 o quilo). Avenida Nossa Senhora de Fátima, 383, Taquaral, 99775-0106 (60 lugares). 11h30/22h. Rua Olavo Bilac, 147, Cambuí, ☎ 3253-2066 (60 lugares). 11h30/22h. Aberto em 1992.