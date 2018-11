Vitrine da Cerveja – 1º lugar

O que uma demissão e umas cervejas a mais não podem fazer? Em visita a Campos do Jordão após perder um emprego de gerente de vendas, Claiton Santos acatou a sugestão de conhecer a fábrica da Baden Baden. Corria o ano de 2012 e muitas pessoas jamais tinham ouvido falar de cerveja artesanal. Santos era uma dessas pessoas. Baiano de Conde, ele terminou o tour aficionado da red ale da marca, hoje no port fólio da Heineken. De volta a Salvador, onde vive, constatou que, na cidade, não tinha onde comprar essa cerveja nem quase nenhuma outra que não as de sempre. Sua loja on-line de cervejas especiais nasceu assim. Logo convertida em bar, situa-se na sobreloja de um supermercado. As prateleiras e as geladeiras acomodam perto de 280 rótulos, 70% deles produzidos no Brasil. Da Bahia, vale a pena provar a summer ale da MinduBier (R$ 23,90, 500 mililitros) ou a IPA da Proa (R$ 26,90, 500 mililitros). Da cervejaria carioca Three Monkeys Beer, um dos destaques é a new england IPA com adição de morango, baunilha e lactose (R$ 35,90, 473 mililitros). O session IPA da Sotera, de Camaçari, é um dos líquidos que costumam ser engatados nas sete torneiras de chope. Para equilibrar o álcool, a cozinha expede burrata acompanhada de tomatinhos, molho pesto e ciabatta (R$ 35,00), salsicha alemã com dois tipos de mostarda e pão (R$ 22,00) e seis variações de empanada (R$ 12,00). Em maio passado, o negócio ganhou uma segunda unidade dentro de uma loja de insumos para quem quer fazer a própria cerveja. A filial dispõe de chopeira com quatro bicos e duas geladeiras. Em tempo: assim como na matriz, ali também não é encontrada aquela red ale da Baden Baden. Para Santos, ela ficou batida demais. Alameda Beneveto, 245, loja 101, Parque Júlio César, Pituba, ☎ 2137-0669 (40 lugares). 14h/19h (ter. a qui. 9h/21h; sex. até 23h; sáb. 9h/21h; fecha dom); Rua das Esperas, 78, Pituba (40 lugares). Não tem telefone. 12h/20h (sex. até 22h; sáb. até 19h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

Choperia Salvador – 3º lugar

Apaixonados pelo vasto universo cervejeiro, os publicitários Tony Coutinho e Fábio Dias resolveram criar um espaço descontraído e equipado com dez torneiras de chope. Entre os estilos disponíveis, destaque para o IPA (R$ 15,00) e para o golden ale (R$ 10,00). Quem quiser se aprofundar no assunto poderá pedir o quarteto de degustação (R$ 30,00), servido em canequinhas de 100 mililitros. Há ainda uma carta de cervejas especiais com opções como a Barco IPA com manga, de Santa Catarina (R$ 33,00). Todos os pedidos vêm escoltados por porção de amendoim. Se a fome aumentar, peça o bolinho de vaca atolada, com massa de aipim e recheio de costela (R$ 29,00, com oito unidades). Rua Borges dos Reis, 46, loja 5G, Rio Vermelho, ☎ 3022-9335 (40 lugares). 18h/0h (sáb. a partir das 19h; dom. 16h/22h; fecha seg. a qua.). Aberto em 2018.

Kombita Chopp

Num espaço colaborativo, que lembra uma garagem, o bar, como o nome bem sugere, tem como destaque os chopes artesanais — há dez torneiras disponíveis e as opções (de cervejarias baianas e de fora do estado) variam semanalmente. Entre os estilos mais vendidos, a golden ale apresenta coloração dourada, aroma maltado e baixo amargor (R$ 10,00). Já a american india pale ale, mais intensa, carrega características dos lúpulos ameri canos, com aromas e sabores mais cítricos (R$ 13,00). Quem tiver um growler pode arrematar o chope por litro e levar para casa. Avenida Professor Sabino Silva, 179, Chame-Chame, ☎ 99290-6363 (80 lugares). 17h/22h (qui. até 23h; sex. até 0h; sáb. 15h/0h; dom. 15h/22h; fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Lebowisk Bar

Ficar aberto até as 6h da manhã no fim de semana e oferecer mais de 100 rótulos de cerveja artesanal, sem dúvida, são os diferenciais deste bar temático. Novidade no cardápio, o hambúrguer vegano, de grão-de-bico com berinjela, leva ainda chutney de tomate, cebola caramelada e alface crespa no pão de abóbora (R$ 25,00). A pedida pode ser harmonizada com a cerveja Labareda, da Corujas, que é defumada com pimenta (R$ 30,00, 500 mililitros). Rua da Paciência, 127, Rio Vermelho, ☎ 99957-0244 (150 lugares). 20h/3h (sex. e sáb. 21h/ 6h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2017.

Mestre Cervejeiro.Com

Conhecida entre os apreciadores de cervejas artesanais, a rede tem lojas espalhadas por todo o Brasil. Na unidade de Salvador, há mais de 200 rótulos nacionais e importados disponíveis para levar para casa. Algumas opções são mantidas sob refrigeração para quem quiser apreciar a bebida ali mesmo. Destaque do lugar, custa R$ 45,00 a double IPA da Mestre Cervejeiro criada em parceria com a cervejaria Tupiniquim para celebrar os onze anos da marca. Rua Almirante Carlos Paraguassú de Sá, 36, Pituba, ☎ 3271- 4901 (25 lugares). 15h/22h (sáb. 11h/22h; fecha dom.). Aberto em 2016.

Rhoncus Pub & Beer Store – 2º lugar

O espaço ganhou um balcão com o dobro do tamanho anterior para acomodar a clientela cada vez mais sedenta pelas novidades garimpadas pelo proprietário Guilherme Pauperio. Entre os rótulos de cervejas nacionais, destacam- se duas IPA: a Hop Bross (R$ 27,00, 500 mililitros), de Maceió, e a Orbeom (R$ 28,00, 500 mililitros), do Rio Grande do Sul. Tradicional na Alemanha, a Paulaner (R$ 29,00, 500 mililitros) também chegou recentemente para incrementar a carta. Típico do mesmo país, o schnitzel, filé empanado frito, é ótima pedida para beliscar (R$ 32,00). Rua Oswaldo Cruz, 122, Rio Vermelho, ☎ 3019- 4344 (160 lugares). 18h/23h (qui. a sáb. até 3h; fecha dom. a ter.). Aberto em 2014.