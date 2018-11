O que uma demissão e umas cervejas a mais não podem fazer? Em visita a Campos do Jordão após perder um emprego de gerente de vendas, Claiton Santos acatou a sugestão de conhecer a fábrica da Baden Baden. Corria o ano de 2012 e muitas pessoas jamais tinham ouvido falar de cerveja artesanal. Santos era uma dessas pessoas. Baiano de Conde, ele terminou o tour aficionado da red ale da marca, hoje no port fólio da Heineken. De volta a Salvador, onde vive, constatou que, na cidade, não tinha onde comprar essa cerveja nem quase nenhuma outra que não as de sempre. Sua loja on-line de cervejas especiais nasceu assim. Logo convertida em bar, situa-se na sobreloja de um supermercado. As prateleiras e as geladeiras acomodam perto de 280 rótulos, 70% deles produzidos no Brasil. Da Bahia, vale a pena provar a summer ale da MinduBier (R$ 23,90, 500 mililitros) ou a IPA da Proa (R$ 26,90, 500 mililitros). Da cervejaria carioca Three Monkeys Beer, um dos destaques é a new england IPA com adição de morango, baunilha e lactose (R$ 35,90, 473 mililitros). O session IPA da Sotera, de Camaçari, é um dos líquidos que costumam ser engatados nas sete torneiras de chope. Para equilibrar o álcool, a cozinha expede burrata acompanhada de tomatinhos, molho pesto e ciabatta (R$ 35,00), salsicha alemã com dois tipos de mostarda e pão (R$ 22,00) e seis variações de empanada (R$ 12,00). Em maio passado, o negócio ganhou uma segunda unidade dentro de uma loja de insumos para quem quer fazer a própria cerveja. A filial dispõe de chopeira com quatro bicos e duas geladeiras. Em tempo: assim como na matriz, ali também não é encontrada aquela red ale da Baden Baden. Para Santos, ela ficou batida demais. Alameda Beneveto, 245, loja 101, Parque Júlio César, Pituba, ☎ 2137-0669 (40 lugares). 14h/19h (ter. a qui. 9h/21h; sex. até 23h; sáb. 9h/21h; fecha dom); Rua das Esperas, 78, Pituba (40 lugares). Não tem telefone. 12h/20h (sex. até 22h; sáb. até 19h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2013.

