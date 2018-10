Apesar da associação quase que imediata que se faz das massas com a Itália, o macarrão é um alimento que aparece nas mais variadas culinárias.

De acordo com a International Pasta Organization, uma organização italiana sem fins lucrativos, o alimento surgiu com os etruscos. Outras teorias gastronômicas dão conta que ele tenha sido feito pelos assírios e os babilônios, por volta de 2500 a.C, e que algo mais próximo do macarrão que consumimos nos dias de hoje foi criado em Jerusalém, no século V. Há ainda outra vertente que acredita que ele seja produto dos árabes, que o levaram à Sicília no século IX.

Independentemente de sua origem, o fato é que, por ser prático e rápido de ser preparado, ele acabou tornando-se parte da gastronomia de diversos países. Hoje, além da versão tradicional, feita de trigo, podem ser encontradas massas de arroz, milho, linhaça, quinoa e lentilha, entre outros grãos.

As receitas são infinitas, já que com um mesmo macarrão é possível fazer uma variedade enorme de pratos, mudando apenas os demais ingredientes.

VEJA selecionou cinco delicias, de diferentes continentes, para sair da rotina:

O famoso “macaroni and cheese”, como é conhecido nos EUA, popularizou-se na América do Norte, em parte, graças ao ex-presidente Thomas Jefferson. Durante uma visita oficial à França, no fim dos anos 1700, o mandatário ficou encantado com as massas servidas por lá. Decidido a fazer a iguaria em casa, importou uma máquina de fazer macarrão. Em 1802, num jantar de Estado, o mac and cheese foi servido como prato principal.

Bastante consumido no Japão, este prato ficou famoso após a II Guerra por ser barato e bastante saboroso. A criação do macarrão instantâneo, em 1958, tornou a iguaria ainda mais popular no país.

Prato típico em casamentos e grandes festas na Grécia, nada mais é do que uma versão da lasanha. Feito com bucatini, um macarrão tubular, ao invés das folhas de massa tradicional, ele leva carne de cordeiro e queijo feta.

Ao contrário do que se pode imaginar, espaguete com almôndegas é um prato americano e não italiano. Foi entre 1880 e 1920, quando um grande número de europeus imigrou para os EUA, que a iguaria surgiu ao se juntar a massa, o molho de tomate típico napolitano e as almôndegas.

Prato mais popular na Tailândia, esta massa com legumes chegou ao país graças a mercadores chineses nos anos 1700. Mas foi durante a II Guerra que acabou virando o prato nacional do país. Como começou a faltar arroz para a população, o governo passou a incentivar o consumo de macarrão feito com o produto, que usava 50% a menos de grãos para o mesmo rendimento de uma porção.