O La Villa Bistrô Francês Botafogo está entre os participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander no Rio de Janeiro. Realizado pela terceira vez na Cidade Maravilhosa, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No restaurante, entre os dias 20 de julho e 18 de agosto, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$60,00 pelo almoço ou R$ 85,00 pelo jantar, por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Almoço

Entrada: salada gourmande – folhas, gorgonzola, tomate e presunto de Parma ou bruschetta de tomate, manjericão, parmesão

Prato principal: bife de chorizo grelhado ao molho “marchand de vin” (de vinho tinto) com gratin de batata ao parmesão ou risoto de salmão com aspargos verdes e ervas

Sobremesa: brownie de chocolate com mix de castanhas e sorvete de baunilha ou strudel de maçã e uva-passas com creme anglaise

Jantar

Entrada: pâté de campagne (receita tradicional) com cesta de pães da casa ou tartare de salmão com maçã verde, dedo-de-moça, gengibre e gergelim

Prato principal: boeuf bourguignon – paleta bovina marinada no vinho tinto e assada lentamente, acompanhada de batata, cenoura, bacon e cogumelos ou nhoque de batata-doce artesanal da casa, molho de cogumelos e lascas de parmesão

Sobremesa: profiteroles com sorvete de baunilha e calda de chocolate meio amargo ou folhado de amêndoas com creme inglês

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para taça de espumante ou mate da casa com limão e gengibre.

La Villa Bistrô Francês Botafogo – Rua Álvaro Ramos, 408, Botafogo, 2542-2771. Almoço: ter. a sáb., 12h/16h. Jantar: ter. a sáb., 18h/23h.

