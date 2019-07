O forno a lenha que fica anexo à cozinha aparente é uma das atrações principais neste agradável restaurante, comandado pelo chef Nello Garaventa, no Jardim Botânico — pelo segundo ano consecutivo, a casa leva o troféu da especialidade conferido por COMER & BEBER. Enquanto sua mulher, Lara Atamian, se encarrega do salão, o cozinheiro usa a cocção lenta para garantir o apuro de pratos típicos que combinam simplicidade com sofisticação na mesma proporção. É o caso da polenta mole com cogumelos e fonduta de parmesão (R$ 36,00), deliciosa dica de entrada, que divide a atenção com algumas receitas recém-chegadas ao cardápio. Entre elas, a bruschetta de bacalhau mantecato (R$ 31,00, três unidades), típica da região do Vêneto, ou a burrata de búfala com tomates orgânicos confit e tartare de berinjela (R$ 53,00).

No casarão — de decoração intimista, com parede de tijolinhos aparentes, estantes repletas de livros e outros objetos de família —, os acertos não param por aí. Experimente sem pestanejar o risoto de abóbora com cogumelo e quenelle de parmesão (R$ 67,00). Mais uma novidade que vem agradando à clientela, a tagliata de angus, preparação característica da Toscana, é feita com 350 gramas de chorizo assado no carvão, fatiado e servido com batata calabresa na lenha e brotos (R$ 76,00). As sobremesas são um capítulo à parte. Poucos restaurantes dedicam o mesmo empenho da cozinha salgada à doce. O de Nello e Lara é uma feliz exceção à regra. Tire a prova com a crostata de maçã assada no forno a lenha (R$ 31,00) ou a torta rústica, sem nada de farinha mas com muito chocolate belga (R$ 29,00). Ao provar essas sugestões, você vai ficar com vontade de voltar muitas outras vezes, pode apostar. Rua Visconde de Carandaí, 31, Jardim Botânico, ☎ 3253-3101 (70 lugares). 19h/23h (sex. até 23h30; sáb. 12h30/16h30 e 19h30/23h30; dom. 12h30/17h; fecha seg.). Aberto em 2017. $$

2º lugar – Cipriani

Há três anos o chef italiano Aniello Cassese abastece o salão de janelas voltadas para a piscina do Copacabana Palace — seu trabalho foi reconhecido com uma estrela no Guia Michelin. Os menus variam no almoço e no jantar. No primeiro horário entram pizza frita (margherita ou de berinjela) com queijo de cabra (R$ 69,00) e porchetta com agridoce de tomate, maionese picante e brioche caseiro (R$ 90,00). À noite, o menu degustação (R$ 420,00) traz um panorama das sugestões de Cassese. À la carte, surgem pratos como parmigiana de peixe do dia com mussarela defumada e tomate (R$ 140,00) e, ainda, clássicos locais — o tagliolini verde cipriani (R$ 120,00) é preparado desde a inauguração. Avenida Atlântica, 1702 (Belmond Copacabana Palace), Copacabana, ☎ 2548-7070 (80 lugares). 12h30/15h e 19h/0h (sex. e sáb. jantar até 1h; fecha dom.). Aberto em 1994. $$$$

3º lugar – Gero

O icônico salão de tijolos de Ipanema ganhou uma varanda inspirada em jardins toscanos, que proporciona um clima romântico aos jantares. Receitas atemporais italianas dividem espaço com criações do chef Luigi Moressa, a começar pelo tartare de robalo com queijo de cabra fresco (R$ 85,00). Ele também incluiu no menu a massa recheada de presunto cru, mortadela e lombo ao molho de cogumelo porcini (R$ 98,00). Nos dias úteis, o executivo tem três etapas a R$ 110,00. A marca do Grupo Fasano conta ainda com mais duas unidades no Rio. O Gero Trattoria, no Shopping Leblon, funciona sem intervalo e monta um bufê de almoço com antepastos e saladas por R$ 75,00 (sobe para R$ 85,00 com um prato quente). Na Barra, o Gero + Trattoria mantém a seção de preparo das massas à vista dos clientes. Rua Aníbal de Mendonça, 157, Ipanema, ☎ 2239-8185 (122 lugares). 12h/16h e 19h/1h (sáb. 12h/1h30; dom. e feriados 12h/0h). Mais dois endereços. Aberto em 2002. Aqui tem iFood. $$$$