A pizzaria Gato Mia está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

Na pizzaria Gato Mia, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no jantar, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 64,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada: Pizza branca (tradicional massa fininha e crocante com parmesão, perfumada com alecrim e um delicioso molho de alcaparras)

Prato principal: Uma pizza broto tradicional (a escolher entre os sabores Gato Mia, portuguesa, margherita, calabresa, quatro queijos, frango com catupiry, aliche, atum, capricciosa, maçarico, palmito, pepperoni, rúcula, carbonara, canadense, brasiliana ou vesuviana)

Sobremesa: Creme de papaya com licor de cassis

GATO MIA. Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, 290, Popular, 3027-6262/3025-7508 (110 lugares). Horário do menu: qua. a dom., 18h/último cliente. Aberto em 2015. $$$$