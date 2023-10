Feira dos Campeões 2023 reúne os melhores da gastronomia de SP

Atualizado em 13 out 2023, 18h25 - Publicado em 13 out 2023, 18h19

Por Arnaldo Lorençato e Saulo Yassuda Atualizado em 13 out 2023, 18h25 - Publicado em 13 out 2023, 18h19

Está chegando a quinta edição da Feira dos Campeões Comer & Beber. O evento em São Paulo reúne os melhores da gastronomia paulistana, premiados ou finalistas pelo guia VEJA SÃO PAULO COMER & BEBER, no espaço ARCA, na Vila Leopoldina. Ocorre de quinta, 19, ao domingo, 22. Os ingressos já estão à venda pela plataforma Ticket360, e os preços começam em 25 reais (meia-entrada), com a possibilidade de pacotes promocionais.

Petiscos, pratos, sobremesas e drinques de dezenove estabelecimentos selecionados pela equipe de gastronomia da revista vão poder ser saboreados ao vivo em estandes, onde vão servir pratos e bebidas que custam entre 7 e 45 reais. Completa o time um ponto da convidada Codemge (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais).

Número 1 de vendas no evento passado, o D.O.M. está de volta. Mas não sem novidade: o restaurante de cozinha autoral de Alex Atala chega junto de outra marca do chef, o Dalva e Dito, de culinária brasileira mais tradicional — as duas casas foram finalistas da premiação neste ano em suas categorias. Outro sucesso, o chef Erick Jacquin retorna com seu Président, novamente contemplado pelo guia. O melhor árabe Chef Benon, o vencedor de cozinha autoral Evvai e a trattoria finalista Zena Cucina, do chef Carlos Bertolazzi, são outros nomes confirmados.

O público terá uma série de estabelecimentos estreantes no pódio e no evento para conhecer: o variado Cora, de Pablo Inca, o asiático Kazuo, do chef do ano Kazuo Harada, a churrascaria Osso, com carnes selecionadas pelo peruano Renzo Garibaldi, as pizzas da La Crosta Forneria, de Diego Sacilotto, os pratos bons e baratos da chef Mariana Pelozio, do Duas Terezas, e as receitas vegetarianas do campeão Carrito Organic.

Na seleção de bares, aparecem o boteco vencedor De*Primeira, e o Tantin, que vai levar o petisco do ano. O Astor, o melhor bar-restaurante pelo voto do público, terá bolinho de arroz e outros acepipes. Para abocanhar um sanduba, o Z Deli Sandwiches, que faz os hambúrgueres premiados.

A comilança poderá ser harmonizada com vinhos selecionados pelo Bardega, o bar de vinhos número 1 da cidade. Os fãs de coquetéis terão a companhia das misturas boladas pelo bartender do ano, Lula Mascella, e equipe, no estande do Picco, o melhor bar de drinques de 2023. Para a hora da sobremesa, os doces de influência japonesa da confeitaria premiada Amay Patisserie e os sorvetes da Pine Co. também batem cartão por lá.

Para acompanhar, haverá uma baita programação musical. Na sexta (20), tem o projeto Filhos da Música, com Simoninha, Leo Maia e Luiza Possi, e, no domingo (22), o grupo paulista Sambô.

Haverá ainda um restaurante reservado onde vão rolar refeições para até quarenta convivas a 390 reais por pessoa (não esqueça de reservar seu ingresso antecipadamente pela plataforma Ticket360, antes que esgote). O jantar de sexta (20) será capitaneado por Onildo Rocha, do Notiê — Priceless, o melhor de culinária brasileira, e o de sábado (21), por Luiz Filipe Souza, do igualmente premiado Evvai, a melhor cozinha de autor. O único almoço ali será oferecido no domingo (22) pelo chef Erick Jacquin, que levou o título de francês para o Président. São quatro dias de absoluto sabor.

FEIRA DOS CAMPEÕES

Avenida Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina.

Quinta (19), 16h/22h; sexta (20) a domingo (21), 12h/22h.

