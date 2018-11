Cave Queijos

Queijos brasileiros garimpados em São Paulo, Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, entre outros estados, estão disponíveis na loja inaugurada em setembro. Podem ser levados para casa ou degustados ali mesmo, na tábua contemporânea com cinco tipos mais pães, frutas e azeite (R$ 59,90). Destaque para o queijo azul de cabra da D’Chèvre, cremoso e com sabor intenso, produzido no município mineiro de Ouro Branco. Vinhos ou cervejas artesanais, como a baiana Mindu Bier (R$ 35,90, com 500 mililitros), fazem boa companhia. Rua das Dálias, 37, Pituba, ☎ 98884-7496 (28 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. até 23h, dom. e seg. fechado). Aberto em 2018.

Decanter

Misto de loja de vinhos e wine bar, trabalha com 600 rótulos oriundos de dezoito países. Toda semana, promove um vinho na happy hour e oferece uma taça para degustação acompanhada de queijos e pães. Os produtos ficam expostos em prateleiras à mão dos clientes. Entre os mais vendidos, o La Linda, um malbec argentino (R$ 86,00), tem bom custo-benefício. Mais sofisticado, o italiano Pio Cesare Barolo (R$ 937,00) tem boa acidez e aroma de frutas vermelhas, alcaçuz e especiarias. Rua Alexandre Herculano, 18, loja 2, Pituba, ☎ 3042-8008 (50 lugares). 8h/22h30 (seg. até 17h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Pastifício Primo

A franquia paulista produz diariamente suas massas frescas artesanais, assim como os molhos e antepastos. Entre as opções vendidas por quilo, para levar para casa, há tagliatelle (R$ 39,90), nhoque de espinafre vegano (R$ 49,90) e saccottini de camarão (R$ 94,90). Acompanhados de fatia de pão italiano e queijo parmesão ralado, saem pratos individuais como o penne ao molho pomodoro, bechamel ou rosé (R$ 12,99), que podem ser consumidos no local. Avenida Paulo VI, 1622, Pituba, ☎ 2137-0772 (90 lugares). 10h/21h (sex. a dom. até 22h); Avenida Antônio Carlos Magalhães, Max Center, 846, Itaigara, ☎ 3353-5528 (50 lugares). 10h/18h30 (sáb. 10h/17h30; fecha dom.). Aberto em 2015.