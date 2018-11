Alimentos da Vila

Trabalha com comida natural, saudável e orgânica. Entre as opções do cardápio, destaque para o bowl fatuch (R$ 34,00), que combina mix de quinoa, arroz negro, brócolis assados, homus, faláfel, chutney de tomate e gersal e vale por uma refeição. Para o café da manhã ou lanche da tarde, a tostada de abacate no pão de amêndoas, com ovo de gema mole e dukkah (mix de temperos), tem boa procura. A torta de amêndoas, paçoca e pasta de tâmara (R$ 18,00 a fatia) consta na ala de doces veganos. Rua das Hortências, 448, Itaigara, ☎ 99927-9127 (30 lugares). 11h/21h (sex. e sáb. até 22h; dom. 9h/21h). Aberto em 2018.

B-Vegan

De alma vegana, a hamburgueria dispensa qualquer produto de origem animal. Trabalha com “hambúrgueres” de lentilha, de feijão-fradinho com dendê (R$ 18,00), de feijão-branco com especiarias (R$ 17,00), entre outros, que podem ser incrementados com cebola caramelada no shoyu, pepino agridoce, alface, tomate mais molhos da casa. Os pães são de beterraba, orégano, espinafre e gergelim. Para acompanhar, peça uma porção de faláfel (R$ 18,00), bolinhos fritos de grão-de-bico, e suco de cupuaçu ou de melancia com água de coco (R$ 5,00 cada um). Rua Dias D’Ávila, 101, Barra (36 lugares). Não tem telefone. 16h/22h (fecha seg.). Aberto em 2016.