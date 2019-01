Bahrem Burger & Grill – 1º lugar

Derivada do bar de mesmo nome, aberto em 2009 pelos amigos Juliano Carrilho e Izídio Inácio, a rede foi inaugurada dois anos atrás e já soma quatro unidades. O nome de batismo não consiste em uma homenagem ao pequeno país no Golfo Pérsico, o Bahrein. Surgiu de uma brincadeira, hoje talvez politicamente incorreta, unindo as palavras bar e harém, em alusão à profusão de mulheres bonitas em Goiânia. O que importa é que o negócio caiu nas graças dos goianos, homens e mulheres, e do júri de VEJA COMER & BEBER, que lhe concede pela primeira vez o título de melhor hamburgueria da cidade. O cardápio lista dezoito hambúrgueres, todos acompanhados de fritas e maionese de ervas. Com um blend de 200 gramas de angus, o b.b. parma leva ainda mussarela de búfala, presunto de Parma, manjericão, tomate confitado e batata palha (R$ 36,00). O disco de angus também serve de base para o b.b. brie, incrementado com esse queijo, alface-americana e tomate (R$ 32,00), e para o b.b. caprese (R$ 34,00), que ganha molho pesto de manjericão, mussarela de búfala e tomate-cereja confitado. No b.b. chipotle (R$ 29,00), uma fatia de bacon envolve o mesmo disco, junto de molho picante, mussarela, cebola crispy e alface. Com seu pé-direito altíssimo e mesas na varanda, a matriz é sinônimo de happy hours concorridas. De segunda a sexta, das 17h às 20h, a caneca congelada de chope Brahma (R$ 9,50, 340 mililitros) sai pela metade do preço, assim como os demais chopes, cervejas e drinques. Entre esses últimos, o mais refrescante combina gim, ameixa-roxa, gomos de tangerina, suco de limão, xarope de romã e angostura (R$ 24,00). A casa também ficou conhecida pelos grelhados, como o assado de tira (R$ 48,00), que pode vir acompanhado por arroz birobiro e ovo frito, e pelos milk-shakes caprichados. Rua 1133, 146, Setor Marista, ☎ 3998-5212 (314 lugares). 17h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/1h); Avenida Deputado Jamel Cecílio, quadra B 21, loja 7, Jardim Goiás (84 lugares). 17h/4h (qui. a sáb. até 6h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

Anguber Angus Beef

Um pequeno trailer amarelo de duas rodas serve um único tipo de sanduíche, que conquista clientes fiéis. É o sem firulas (R$ 16,90), feito com um blend de 120 gramas de carne bovina, originária de bois da raça angus. No pão francês, também leva queijo cheddar dobrado, bacon, alface americana, tomate e três molhos opcionais. Avenida 85, 3033, Setor Marista. 18h/0h (fecha seg. a qui.). Aberto em 2016. Casa do Cordeiro Burger & Grill Como o próprio nome já diz, a carne de carneiro é a especialidade aqui. O sanduíche mais pedido é o black sheep, com 200 gramas de hambúrguer de cordeiro, queijo de minas padrão, redução de frutas vermelhas, confit de tomate e rúcula (R$ 32,00). Quem não gosta de inventar muito encontra o hambúrguer bovino a R$ 35,00. Avenida Engenheiro Eurico Viana, 555 (Edifício Concept Office), Setor Vila Maria José, ☎ 3642-4884 (150 lugares). 18/23h30 (fecha seg.). Aberto em 2015.

Cazzero Burger

O cazzero burger (R$ 24,00) é feito com pão brioche, hambúrguer bovino (180 gramas), queijo gouda, cebola caramelizada, bacon, alface e tomate. A batata rústica com o molho de ervas da casa (R$ 12,00, 300 gramas) é outra sugestão do cardápio. Vale lembrar que a receita do molho de ervas é um segredo guardado a sete chaves. Avenida Alexandre de Morais, 1667, Parque Amazônia, ☎ 3638- 7037 (75 lugares). 18h/0h. Aberto em 2016. Aqui tem iFood.

Komiketo Sanduicheria

O negócio, que teve início como um carrinho na rua, hoje se transformou em uma das redes preferidas de sanduíche do goianiense. No cardápio, tradição e inovação dividem espaço. Em comemoração aos trinta anos surgiu a composição de pão brioche com blend de carnes (180 gramas), cheddar, tomate e cebola caramelizada com molho da casa (R$ 22,00). Divide a preferência do público o pão de hambúrguer com gergelim, hambúrguer (150 gramas), bacon, ovo, mussarela, milho e batata palha (R$ 21,00). Avenida T-4, Quadra 6, Lotes 1 a 3, Serrinha, ☎ 3255-4040 (270 lugares). 12h/0h (sex. e sáb. 11h/1h). Mais nove endereços. Aberto em 1986.

La Bottega dell’Arte

A carta inclui sanduíches veganos e vegetarianos como uma alternativa à carne. O hambúrguer de soja com rúcula, cogumelos salteados, tomate seco, crispy de alho-poró e pesto de manjericão no pão integral (R$ 28,00) pode ser servido com um combo de batata rústica com salada de mix de folhas (R$ 38,00). A coxinha de chocolate belga (R$ 5,00) é novidade, ao lado do suco de coco (R$12,90) e do quenta-um-leite, suco secreto que desafia o cliente a descobrir seu sabor (R$ 13,00). Rua 143, 30, Setor Marista, ☎ 4101-1284 (40 lugares). 18h/23h (fecha seg.). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

Lifebox Burgers, Steaks and Shakes – 2º lugar

As fritas chegam com carne de lata (suína) desfiada no molho barbecue mais maionese e mussarela (R$ 20,00, meia-porção, e R$ 26,00 a inteira). O hambúrguer, empanado e frito, é servido no pão tradicional com gergelim, cheddar cremoso picante, bacon norueguês, onion rings, molho de alho e salada de alface e tomate (R$ 32,90). A sobremesa de creme de limão e merengue com uma base de bolacha triturada e morangos frescos (R$ 15,00) tem muitos fãs. Avenida Deputado Jamel Cecílio, 326 (Edifício Metropolitan), Jardim Goiás, ☎ 3432-9726 (244 lugares). 18h/6h. Rua R-11, 1056, Setor Oeste, ☎ 3432-9726. 18h/0h. Aberto em 2014.

Mr. Sacada

Hambúrgueres caseiros e sanduíches gigantes, que servem duas ou até três pessoas, são alguns dos principais diferenciais da casa. Não por acaso, um dos destaques é o “montanha”, com dois hambúrgueres de 180 gramas cada um, quatro fatias de presunto e mussarela, oito fatias de bacon, dois ovos fritos e salada de alface e tomate (R$ 39,00, serve duas pessoas). Avenida Engenheiro Eurico Viana, 157, Alto da Glória, ☎ 3278-2812 (200 lugares). 18h30/0h30. Aberto em 2004. Aqui tem iFood.

Paidim House Burger

O mais pedido da casa, o robusto chefão (R$ 17,00), leva três hambúrgueres bovinos de 100 gramas, molho à base de maionese caseira, três fatias de bacon e três de queijo cheddar. O pão pode ser escolhido pelo cliente. São opções de pão o branco, de gergelim, de aveia com mel e integral. Também há cinco tipos de molho. Uma novidade é o hambúrguer de carneiro (R$ 30,00), batizado com o nome da casa. Rua C-137, 563, Jardim América, ☎ 3251-4247 (80 lugares). 18/0h. Avenida Cariri, 420, quadra 6, lote 12, Jardim Diamantina, ☎ 3088- 0101, 18h/0h. Aqui tem iFood. Aberto em 2015.

Quintal Burger & Bistrô

Hambúrgueres, petiscos, drinques, shakes e sobremesas compõem o cardápio. Uma boa maneira de conhecer a casa é a coxinha artesanal, servida com fondue de queijo (R$ 24,00, doze unidades). O hambúrguer de costela (200 gramas) é duplo e servido no pão brioche, com bacon crocante, cebola caramelizada, cheddar e maionese da casa( R$29,00). O escondidinho de carne de sol leva banana- da-terra( R$22,00). A assinatura final é com milk-shake de chocolate e café ou frutas vermelhas (R$14,00). Rua Barcelona, Quadra 182, Lote 12, Jardim Europa, ☎ 3922-5089 (100 lugares). 18h/0h (fecha seg. e ter.). Aberto em 2017.

Roots Hamburgueria e Petiscaria

Boa parte dos frequentadores está atrás das tiras à parmegiana, com pelados de filé-mignon empanado e coberto com presunto, queijo e molho de tomate (R$59,90,

serve duas pessoas). O lanche de pão com gergelim traz hamúrguer bovino (180 gramas), melado de cana, crispy de couve, alface, tomate, queijo de coalho e molho da casa (R$22,00). O outro, novidade, é estilo cachorro-quente, com pão de gergelim, salsicha viena coberta com molho da casa, vinagrete, mix de queijos e mostarda escura (R$18,00). Rua Babaçu, esquina com Avenida Boulevard Conde dos Arcos, Goiânia 2, ☎ 3609-0025 (60 lugares). 18h/0h (seg. e ter. até 22h; fecha dom.). Aberto em 2017.

Studio Burger – 3º lugar

A hamburgueria conta com uma novidade inspirada nos pit-dogs, tradicionais sanduíches servidos na noite goianiense. O xis-tudio ( R$37,00) leva um hambúrguer bovino de 90 gramas, presunto defumado, bacon caramelizado com açúcar orgânico, ovo frito, mussarela, alface, tomate e batata palha feita de mandioquinha. O cliente pode alterar a receita com o dobro de carne, filé de frango, bends de cordeiro ou costela. Rua T-37, 3000, Setor Bueno, ☎ 4101-4206 (180 lugares). 11h/14h30 e 18h/22h30 (sáb. 18h/23h40; dom. 11h/14h30 e 17h30/23h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

The Black Beef

Aqui,os pets não só são bem-vindos, como também possuem pratos feitos exclusivamente para eles, como um sorvete especial, coberto com dois biscoitos caninos ( R$6,00). Para os humanos/ donos, a pedida é o sanduíche de costela bovina servido no pão artesanal, com mussarela da casa, bacon, molho barbecue e maionese( R$21,00). Há também um de pão australiano com dois hambúrgueres bovinos artesanais( 120 gramas cada), mussarela, cebola caramelizada, cheddar e barbecue( R$25,00). Para ampliar a visibilidade e o espaço da casa, os muros foram rebaixados, recentemente. Outra novidade é a batata frita coberta por queijo brie e geleia de pimenta e bacon( R$16,00 a porção). Avenida 136, Quadra F44 (Edifício Nasa Business Style), Setor Sul, ☎ 3241-1071 (150 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h). Aberto em 2018. Aqui tem iFood.

Tio Bák

O fast-food goiano já conta com dezoito unidades só na capital e sempre aposta em uma novidade no cardápio. A última é o sanduíche vergetariano (R$17,50) com hambúrguer de massa de trigo para quibe, cogumelos shimeji, alface, tomate, molho de ervas, queijo mussarela e coalho. Empatados entre os mais pedidos estão o bak bacon (R$13,50) e o bak gigante (R$18,00). Para acompanhar, uma porção de tiras de frangos, batatas ou cebolas fritas (7,50 cada). Rua T-53, 50, Setor Bueno, ☎ 3095-2472. 18h/0h. Mais dezessete endereços. Aberto em 2009. Aqui tem iFood.

Underground Burger

O tradicional hambúrguer bovino (100 gramas) vem no pão de brioche acompanhado de mussarela, bacon, cebola crispy, molho da casa e barbecue (R$23,00). Já o hambúrguer de costela bovina (180 gramas) no pão francês traz queijo de coalho com melaço, abacaxi grelhado, rúcula, tomate confit e molho da casa (R$25,00). Na sobremesa, fazem sucessos os milk-shakes nos sabores Ninho com morango, Ninho, Oreo, Sensação, cupuaçu e açaí (R$ 14,90). Avenida Senador José Rodrigues de Morais Neto, 2040, Parque Amazônia, ☎ 3091-2886 (80 lugares). 18h/23h (sáb. e dom. até 23h30; fecha seg.). Aberto em 2017. Aqui tem iFood.