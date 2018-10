Derivada do bar de mesmo nome, aberto em 2009 pelos amigos Juliano Carrilho e Izídio Inácio, a rede foi inaugurada dois anos atrás e já soma quatro unidades. O nome de batismo não consiste em uma homenagem ao pequeno país no Golfo Pérsico, o Bahrein. Surgiu de uma brincadeira, hoje talvez politicamente incorreta, unindo as palavras bar e harém, em alusão à profusão de mulheres bonitas em Goiânia. O que importa é que o negócio caiu nas graças dos goianos, homens e mulheres, e do júri de VEJA COMER & BEBER, que lhe concede pela primeira vez o título de melhor hamburgueria da cidade. O cardápio lista dezoito hambúrgueres, todos acompanhados de fritas e maionese de ervas. Com um blend de 200 gramas de angus, o b.b. parma leva ainda mussarela de búfala, presunto de Parma, manjericão, tomate confitado e batata palha (R$ 36,00). O disco de angus também serve de base para o b.b. brie, incrementado com esse queijo, alface-americana e tomate (R$ 32,00), e para o b.b. caprese (R$ 34,00), que ganha molho pesto de manjericão, mussarela de búfala e tomate-cereja confitado. No b.b. chipotle (R$ 29,00), uma fatia de bacon envolve o mesmo disco, junto de molho picante, mussarela, cebola crispy e alface. Com seu pé-direito altíssimo e mesas na varanda, a matriz é sinônimo de happy hours concorridas. De segunda a sexta, das 17h às 20h, a caneca congelada de chope Brahma (R$ 9,50, 340 mililitros) sai pela metade do preço, assim como os demais chopes, cervejas e drinques. Entre esses últimos, o mais refrescante combina gim, ameixa-roxa, gomos de tangerina, suco de limão, xarope de romã e angostura (R$ 24,00). A casa também ficou conhecida pelos grelhados, como o assado de tira (R$ 48,00), que pode vir acompanhado por arroz birobiro e ovo frito, e pelos milk-shakes caprichados. Rua 1133, 146, Setor Marista, ☎ 3998-5212 (314 lugares). 17h/0h (sex. até 2h; sáb. 12h/2h; dom. 12h/1h); Avenida Deputado Jamel Cecílio, quadra B 21, loja 7, Jardim Goiás (84 lugares). 17h/4h (qui. a sáb. até 6h). Mais dois endereços. Aberto em 2016.

2º lugar: Lifebox Burgers, Steaks and Shakes

3º lugar: Studio Burger