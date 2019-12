Cabaña del Primo assa os melhores cortes de carne de Fortaleza

1. Cabana del Primo comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 1 /3 A picanha de sol na tábua: carne passa pelo processo de salga na casa antes de ser assada (Lígia Skowronski/VEJASP)

2. Cabana del Primo comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 2 /3 Bife de chorizo: R$ 69,00, 300 gramas (Lígia Skowronski/VEJASP)

3. Cabana del Primo comer e beber Fortaleza 2019 zoom_out_map 3/3 Camadas de biscoito e marshmallow de goiabada: boa pedida para encerrar a refeição (Lígia Skowronski/VEJASP)

Muito do sucesso do Cabaña del Primo se deve ao restaurateur Crica Bezerra de Menezes. Ele é figura presente na matriz, instalada no Jardins Open Mall, onde também funcionam seus outros três negócios gastronômicos: a loja de vinhos Gran Cru, colada ao Cabaña del Primo, o Misaki, igualmente premiado nesta edição, e o Geppos. Com um olho nos números e o outro nos clientes, Menezes não descuida da qualidade das carnes, preparadas em uma típica parrilla, e mantém equipes afiadas tanto na cozinha quanto no salão. Responsável pelo cardápio, a chef Louise Benevides acabou de promover uma boa mudança e introduziu novidades em todas as seções. Na ala das entradas, por exemplo, agora podem ser encontrados o queijo de coalho com melaço de caju (R$ 23,00) e o croquete de costela (R$ 33,00, com seis unidades). Na de sobremesas, faz bonito a criação que intercala biscoito e marshmallow de goiabada (R$ 25,00). Entre as carnes, o bife del primo, obtido do contrafilé bovino (R$ 89,00, 250 gramas), segue a brilhar, ao lado de outros cortes portenhos, como o bife de chorizo (R$ 69,00, 300 gramas) e o bife de tira (R$ 68,00, 300 gramas). Mas também vale provar estreias como a picanha do sol (R$ 46,00, 200 gramas), que passa pelo processo de salga na casa antes de ser assada. Arroz biro-biro (R$ 23,00), farofa de cebola (R$ 22,00) e feijão-verde com nata e queijo de coalho (R$ 25,00) estão na lista de guarnições cobradas à parte. Para beber, não há escolha melhor que os vinhos: são 450 rótulos na carta e outros 250 que podem ser selecionados diretamente pelos clientes nas prateleiras da Grand Cru. Jardins Open Mall, Rua Maria Tomásia, 503, Aldeota, ☎ 3244-3691 (124 lugares). 11h30/0h (sex. e sáb. até 1h); Shopping RioMar, ☎ 3035-3691 (169 lugares). 11h/0h. Aberto em 2007. $$$

2º lugar – Cort Carnes Nobres

Misto de restaurante e butique de carnes, expõe em uma vitrine refrigerada os cortes disponíveis. Ali, os clientes escolhem uma peça e ela é preparada na parrilla. Um dos queridinhos é o prime rib (R$ 133,00 o quilo). As pedidas têm guarnição de legumes grelhados. Entre as bebidas, destaque para a garrafa de cerveja Colorado Demoiselle (R$ 29,99), uma porter com café. Rua Professor Dias da Rocha, 247, Varjota, ☎ 3051-5503 (100 lugares). 17h/0h (fecha dom. a ter.). Aberto em 2016. $$$

3º lugar – Santa Grelha

Para começar a refeição, o cardápio sugere linguiças especiais, entre elas a incrementada com provolone e orégano (R$ 23,00). Na sequência, pode vir à mesa o prime rib suíno com mel, abacaxi grelhado acompanhado de cuscuz cremoso com queijo e bacon (R$ 69,90). Guarde espaço para arrematar com a banana cartola, combinação da fruta caramelada com queijo de coalho e canela (R$ 26,00). Rua Tibúrcio Cavalcante, 790, Meireles, ☎ 3224-0249 (220 lugares). 11h30/23h (sex. e sáb. até 23h30); Shopping Iguatemi, ☎ 3241-5541 (150 lugares). 11h30/22h. Aberto em 2000. $$$

