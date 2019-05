Projeto de uma vida, o Amado Grão foi tomando forma enquanto a pedagoga — e, hoje, também barista — Vanessa Vilá de Arruda fazia cursos de café. Os grãos especiais, trazidos de produtores do Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, chegam verdes e são torrados por ela, à vista dos clientes. Vanessa ainda circula pelas mesas explicando o sabor, o aroma e o corpo dos oito cafés do menu. Além do expresso (R$ 6,00) e do cappuccino (R$ 12,00), o cardápio apresenta cinco métodos filtrados. Os preços variam de R$ 10,00 (por 300 mililitros da bebida feita no Hario V60) a R$ 22,00 (na prensa francesa, que rende 600 mililitros). Para acompanhar as xícaras, há quitutes como o bolo de limão (R$ 8,00 a fatia). Rua Sírio Libanesa, 197, Popular, ☎ 2129-2212 (44 lugares). 14h/20h (fecha dom.). Aberto em 2018.

2º lugar: Gabinete Antes do Café

Sob a batuta de Juliana Albernaz e Soraia Mourão, o espaço de decoração colorida e repleta de adereços se divide entre duas vocações: centro cultural e cafeteria. E o cafezinho por aqui não tem nada de trivial e pode vir à mesa incrementado por pimenta-rosa, malagueta ou dedo-de-moça (R$ 10,00 cada um). Qualquer um deles faz bom par com a torta de limão (R$ 17,00 a fatia), uma das especialidades. Entre os comes, o sanduíche de ragu de costela no pão francês integral (R$ 17,00) e a torta de frango que leva cream cheese no recheio (R$ 20,00 a fatia) são pedidas certeiras. Rua 24 de Outubro, 566, Centro Norte, 99261-9334 (36 lugares). 10h/19h (sáb. até 15h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

3º lugar: Café e Prosa

Fundada há três décadas pelo engenheiro Riad Hami, a rede se tornou uma das principais referências de cafeteria na cidade. Os grãos especiais podem ser submetidos a diversos métodos de extração, como o filtro Hario (R$ 11,00), Kalita Wave (R$ 11,50) e a aeroexpress (R$ 10,00). A matéria-prima especial é empregada também no preparo do expresso (R$ 6,50), do cappuccino (R$ 10,00) e do mocaccino (R$ 10,00). Para ladear as xícaras, o cardápio sugere esfihas (R$ 5,50), chipas (R$ 5,50) e, entre os doces, pastel de nata servido com sorvete de creme (R$ 14,50). Goiabeiras Shopping, 3028-7191 (60 lugares). 10h/22h (dom. e feriados, 11h/20h). Shopping Três Américas, 3023-7191 (35 lugares). 10h/22h (dom. e feriados 11h/22h). Shopping Pantanal, 3052-7192 (40 lugares). 10h/22h (dom. e feriados 11h/22h). Aberto em 1989.

(Os preços foram apurados entre abril e maio de 2019).

