O Acácia Cozinha de Família está entre os restaurantes participantes do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela terceira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso.

No Acácia, entre os dias 18 de maio e 16 de junho, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 54,90 por uma refeição em três etapas composta de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

– Entrada: Juazeiro – Pastelzinho de carne seca com queijo coalho

– Prato principal: Dendezeiro – Pintado frito ao molho de moqueca, servido com banana da terra grelhada ao vinagrete.

– Sobremesa: Flor ribeirinha – Cheese cake versão cuiabana.

Cliente Santander: Pagando com seu cartão Santander na maquininha GETNET, ganhe um double drink para até dois Menus Comer & Beber pagos no mesmo cartão. Promoção válida para caipirinha da casa ou chá de cidreira com essência de limão siciliano.

ACÁCIA COZINHA DE FAMÍLIA. Rua 24 de outubro, 584, Goiabeiras, 3025-2323 (60 lugares). 11h30/14h30 (fecha seg.). Aberto em 2015. $$.