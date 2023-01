Velório de Pelé será primeira agenda oficial de Lula como presidente

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva confirmou no sábado, 31, que irá comparecer ao velório de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. A ida à Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube, marca a primeira agenda oficial do petista em seu retorno à Presidência brasileira para o terceiro mandato.

A própria posse de Lula neste domingo, 1, terá uma homenagem ao maior jogador da história do futebol. Ao invés da tradicional salva de 21 tiros de canhão, haverá uma cerimônia de um minuto de silêncio em homenagem ao Rei.

Entre políticos, também irão comparecer ao velório o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é torcedor do Santos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

Já entre dirigentes do futebol, estarão Gianni Infantino, presidente da Fifa, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Alejandro Domínguez, presidente da Conmbebol.

O velório de Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, será aberto ao público. A homenagem final ao rei do futebol está prevista para começar às 10h de segunda-feira, dia 2 de janeiro, conforme informou o clube em nota.

O funeral de Pelé será semelhante ao realizado para a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Os fãs que quiserem se despedir poderão percorrer um caminho a partir dos portões 2 e 3 do estádio e passarão ao lado de uma tenda, posicionada no centro do gramado, que receberá o caixão do ex-jogador. Não será possível parar de caminhar nem se aproximar muito do caixão. A saída será feita pelos portões 7 e 8. Apenas familiares e autoridades terão acesso à tenda central. Também será montada uma tenda maior, com uma celebração das conquistas do esportista. Já autoridades irão acessar o local pelo portão 10.

Após o funeral, o corpo de Pelé vai percorrer as ruas de Santos, passando pelo Canal 6, onde fica a casa de sua mãe, Celeste Arantes, antes de finalmente ser sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares.

Os preparativos tiveram início na semana passada, na sexta-feira (23), quando o estado de saúde do ex-jogador, internado desde o dia 29 de novembro, se agravou. Na ocasião, imagens que circularam nas redes sociais mostravam detalhes da montagem das tendas, como fotografias de momentos importantes de sua carreira.