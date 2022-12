Velório de Pelé será na Vila Belmiro, aberto ao público

O velório de Pelé, que morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos, será realizado na Vila Belmiro, estádio do Santos F.C., e será aberto ao público. O horário de início da homenagem final ao rei do futebol ainda não foi divulgado.

O funeral de Pelé será semelhante ao realizado para a Rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Os fãs que quiserem se despedir poderão percorrer um caminho a partir dos portões 1 e 2 do estádio e passarão ao lado de uma tenda que receberá o caixão do ex-jogador. Não será possível parar de caminhar nem se aproximar muito do caixão. Apenas familiares e autoridades terão acesso à tenda central. Também será montada uma tenda maior, com uma celebração das conquistas do esportista.

Após o funeral, o corpo de Pelé vai percorrer as ruas de Santos, passando inclusive à frente da casa de sua mãe, Celeste Arantes, antes de finalmente ser sepultado no cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica, em uma cerimônia restrita a amigos e familiares.

Os preparativos tiveram início na semana passada, na sexta-feira (23), quando o estado de saúde do ex-jogador, internado desde o dia 29 de novembro, se agravou. Na ocasião, imagens que circularam nas redes sociais mostravam detalhes da montagem das tendas, como fotografias de momentos importantes de sua carreira.