Vai começar a maior Copa do Mundo Feminina da história; saiba por quê

Em breve, mais precisamente às 4h (de Brasília) desta quinta-feira (20), terá início a nona edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. De forma inédita, dois países, Austrália e Nova Zelândia, vão dividir a recepção dos 32 países que disputarão o torneio, com final marcada para o dia 20 de agosto. O número de seleções também é inédito, já que até o Mundial da França em 2019, eram apenas 24 seleções.

A premiação também será recorde. Mesmo assim, com valores bem menores aos distribuídos no Mundial Masculino, ano passado no Catar. Segundo a Sky Sports, Fifa prevê 110 milhões de dólares (aproximadamente R$ 529 milhões). Deste número, quase 50 milhões de dólares (cerca de R$ 239 milhões) irão diretamente para as 736 jogadoras que estarão no torneio, de acordo com a jornada dos países na competição. Na Copa de 2022, ganha pela Argentina de Messi, A Fifa distribuiu R$ 1,8 bilhão em premiações. Os números causaram protestos das australianas. Pelo canal da associação de jogadores do país, seleção anfitriã cobrou a Fifa sobre o desequilíbrio financeiro entre homens e mulheres.

Divididas em oito grupos, as 32 equipes distribuirão seus jogos em 10 estádios, localizados em nove cidades diferentes, entre os dois países da Oceania. A decisão vai ocorrer no Estádio Accor, em Sidney.

Mas abertura será na Nova Zelândia, às 4h (horário de Brasília) desta quinta, onde as donas da casa enfrentam a Noruega, pelo Grupo A, no estádio Eden Park. em Auckland.

Favoritas, as norueguesas já levantaram esta taça (1995) e atualmente contam com atletas experientes nas ligas europeias. Na frente, sua principal arma, Ada Hegerberg, eleita a melhor jogadora do mundo em 2018. Pelo lado do campo, Carolina Hansen, atual campeã europeia com o Barcelona, é outro ponto forte da equipe nórdica. No banco, Hege Riise, craque do título mundial há 28 anos, é a treinadora.

Do outro lado do campo, a Nova Zelândia, em sua sexta Copa do Mundo, busca surpreender e aproveitar o fator casa. Mas para isso, terá que superar as oscilações em campo. Dos nove jogos que fez no ano, venceu apenas um. Além das duas seleções, o Grupo A possui Filipinas e Suíça.

Algumas horas depois, às 7h (horário de Brasília), é a vez da Austrália, que entra em campo para enfrentar a Irlanda, pelo Grupo B, no Estádio Accor. Lideradas pela atacante Sam Kerr, uma das melhores jogadoras da atualidade, que atua pelo Chelsea, as australianas, chamadas de “Matildas”, estão entre as equipes que podem surpreender na busca pelo título. Em amistosos pré-Copa, elas venceram duas favoritas, a Inglaterra e a França.

Estreante em Mundiais Femininos, a Irlanda entra em campo e um empate pode ser considerado excelente resultado. Por isso, a técnica vera Pawl deverá montar um paredão na frente da goleira Brosnan. Para ajudá-la, a volante Denise O’Sullivan, recuperada de uma lesão na perna, deve ser escalada na estreia.

No comando da partida entre australianas e irlandesas, que deverá contar com mais de 80 pessoas no Estádio Accor, estarão as brasileiras Edina Alves (árbitra), Neuza Back e Leila Cruz (assistentes), e Daiane Muniz (VAR).

No final desta quinta, às 23h30 (horário de Brasíllia), as duas outras equipes do Grupo B, Nigéria e Canadá, se enfrentam em Melbourne.

Campeãs olímpicas em Tóquio 2021, as canadenses são favoritas na partida e podem até atrapalhar as “Matildas” na busca pela primeira colocação do grupo. Um dos destaques do time é a veterana atacante Christine Sinclair, que aos 40 anos, joga sua sexta competição, assim como a craque brasileira, Marta.

As nigerianas buscam surpreender, como fizeram em 2019, quando avançaram às oitavas de final. A esperança está nos pés de Asisat Oshoala, centroavante campeã europeia com o Barcelona.

O Brasil estreia na próxima segunda-feira (24), diante do Panamá, pelo Grupo F, às 8h (de Brasília), no estádio Hindmarsh Stadium.

Transmissões dos três primeiros jogos da Copa:

20/7

4h (horário de Brasília)

Nova Zelândia x Noruega – SporTV (canal fechado), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)

7h (horário de Brasília)

Austrália x Irlanda – Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)

23h30 (horário de Brasília)

Nigéria x Canadá – SporTV (canal fechado), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)

Transmissão dos jogos do Brasil na primeira fase:

24/7

8h (horário de Brasília)

Brasil x Panamá – TV Globo (canal aberto), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)

29/7

7h (horário de Brasília)

França x Brasil – TV Globo (canal aberto), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)

2/8

7h

Brasil x Jamaica – – TV Globo (canal aberto), Cazé TV (canal no Youtube ou Twitch) e Fifa + (plataforma de streaming)