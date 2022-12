Uruguai vence Gana com gols de Arrascaeta, mas é eliminado da Copa

Uruguai venceu Gana por 2 a 0 nesta sexta-feira, 2, no estádio Al Janoub, pela última rodada do grupo H da Copa do Mundo do Catar. Os dois gols do êxito celeste foram marcados por Giorgian de Arrascaeta, astro do Flamengo. Apesar da vitória, a seleção uruguaia estadual eliminada do Mundial.

O placar levou os sul-americanos aos quatro pontos. No entanto, a vitória por 2 a 1 da Coreia do Sul sobre Portugal fez a vaga ficar com a equipe asiática, pelo critério de desempate de gols marcados: quatro a dois.

O Uruguai empatou com a Coreia do Sul e perdeu para Portugal nas duas primeiras rodadas do grupo. Assim, chegou ao jogo contra Gana precisando vencer, 12 anos depois de um encontro pelas quartas de final do Mundial da África do Sul, em 2010 – que terminou com classificação sul-americana após Luis Suárez tirar com a mão o que seria o gol da vitória ganesa e ver Asamoah Gyan perder o pênalti, ainda nos acréscimos da prorrogação.

Na véspera do jogo, o clima era cercado de tensão. Torcedores diziam que iriam vingar Suárez e, em coletiva com o atacante, um jornalista ganês afirmou que pessoas do país tratavam o ídolo uruguaio como o “diabo em pessoa”. O camisa 9, porém, não demonstrou qualquer arrependimento. Dentro de campo, nesta sexta-feira, foi um dos melhores jogadores da celeste.

O roteiro do atual encontro lembrou, inevitavelmente, de 2010. Aos 17 minutos, André Ayew foi derrubado por Sergio Rochet e ele mesmo teve a oportunidade de bater a penalidade.

O capitão ganês parou no goleiro uruguaio, o que abalou toda a atuação da equipe da África. Seis minutos depois, Arrascaeta aproveitou o rebote de uma finalização de Luis Suárez e abriu o placar.

Em sequência, o camisa nove recebeu novamente e passou rápido para Arrascaeta, que finalizou de primeira e ampliou o marcador. Foram os dois únicos chutes do flamenguista, mas bastaram para tranquilizar o contexto para o Uruguai e obrigar Gana arriscar ainda mais na etapa final, em busca de um empate.

Com mais posse, os treinados por Otto Addo rodaram mais a bola no campo ofensivo em todo o segundo tempo. Pouco incisivo, entrou pouco na área uruguaia e assustou mais em chutes de fora da área, mas sem muita eficiência.

No entanto, a vaga que estava na mão da Celeste “escapou” quando a Coreia do Sul virou sobre Portugal e ficou à frente do Uruguai no critério do desempate por gols marcados.

O bicampeão mundial se desenhava como provável adversário do Brasil nas oitavas de final, no próximo dia 5. Agora, com a Coreia do Sul classificada, um empate garante a liderança do Grupo G e que a seleção brasileira encara o time asiático, de volta ao mata-mata após 12 anos.