Coreia vence Portugal nos acréscimos e pode enfrentar o Brasil nas oitavas

A “zebra” passeou mais uma vez pelo Catar. Nesta sexta-feira, 2, a Coreia do Sul venceu Portugal por 2 a 1, de virada, no Estádio Cidade da Educação, e assegurou classificação às oitavas de final da Copa do Mundo após 12 anos – a última vez havia acontecido em 2010, na África do Sul. Curiosamente, o feito só pôde ser comemorado sete minutos após o desfecho da vitória por 2 a 0 do Uruguai sobre Gana, no Estádio Al Janoub.

Ameaçados de perder a vaga caso os uruguaios marcassem mais um gol, os coreanos acompanharam os minutos finais reunidos no centro do campo, com os olhos fitos em uma pequena tela de celular.

A seleção asiática passa na segunda colocação com os mesmos 4 pontos dos sul-americanos, com zero de saldo de gol, mas com maior número de gols: 4 a 2.

Os gols da partida foram marcados por Ricardo Horta, para Portugal, enquanto Kim Young-Gwon e Hwang Hee-Chan foram os protagonistas da virada coreana.

Mesmo com a derrota, os portugueses terminaram na primeira colocação do grupo H, com 6 pontos, seguidos pelos coreanos, com 4. Uruguaios e ganeses se despediram da competição.

Os portugueses ainda devem conseguir evitar o cruzamento com a seleção brasileira logo já nas oitavas. Na primeira colocação do grupo G, os brasileiros devem ter a Coreia do Sul como rival. Portugal aguarda Suíça, Sérvia ou Camarões como prováveis adversários.

Com Cristiano Ronaldo em campo, mesmo com a decisão do técnico Fernando Santos de poupar quase todos os titulares, Portugal abriu o placar logo aos quatro minutos, com Ricardo Horta, após boa jogada de Dalot.

A Coreia esboçou uma reação rápida aos dezesseis, com Kim Jin-Su, após jogada ensaiada em um escanteio, mas o gol acabou anulado por impedimento.

Aos 26, enfim, veio o empate: Kim Young-Gwon, em nova cobrança de escanteio. A bola bateu nas costas de Cristiano Ronaldo e sobrou para o defensor deixar tudo igual.

No segundo tempo, a virada chegou com doses de emoção. Quando tudo parecia encaminhado para o empate, Son puxou um contra-ataque e serviu Hwang Hee-Chan. O camisa 11, que havia saído do banco de reservas, virou. Explosão dos coreanos.

Curiosamente, assim como em 2002, na heroica campanha do país asiático que terminou com a quarta colocação, a Coreia também precisou superar os portugueses na última rodada da fase de grupos para passar.

Na ocasião, deixou os europeus de fora. Agora, se classifica junto com os rivais. E deve entrar no caminho do Brasil.