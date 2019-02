São Paulo: Rogério Ceni terá auxiliar técnico inglês

Rogério Ceni ainda não foi apresentado como técnico do São Paulo, mas já movimenta sua base aliada para retornar ao clube em 2017, após um ano aposentado. O ex-goleiro, em seu primeiro trabalho como treinador, chamou para atuar a seu lado, como auxiliar, o técnico do time sub-23 do Liverpool, o inglês Michael Beale, de 36 anos.

Beale comemorou a ida para o São Paulo nas redes sociais e disse que será uma honra trabalhar no Brasil. “Obrigado pelas mensagens e grande apoio do SPFC. Janeiro de 2017, serei um de vocês e estaremos lutando juntos. Mandem pro Rogerio e pros jogadores o vosso apoio e trabalharemos a 110% para fazer vocês felizes”.

O inglês foi visto há quase duas semanas junto com Rogério Ceni no CT de Cotia para acompanhar a final do Campeonato Paulista sub-20 entre São Paulo e Capivariano. Ceni visitou o Liverpool durante seus estudos na Europa – com essa formação, Rogério poderá treinar equipes amadoras, mas no Brasil ainda não há restrições em relação a isso.

Carreira de Beale

Beale já tem nove livros publicados na Inglaterra sobre táticas de futebol e programas de treinamento. Começou a carreira no Chelsea, onde trabalhou de 2003 a 2012, sendo responsável pelo sub-14 e o desenvolvimento dos jovens. Depois assumiu as equipes sub-15, sub-16, sub-21, chegando até a sub-23 do Liverpool.

Reestruturação

O São Paulo deve fazer uma reformulação do elenco e usar os jovens da base – pedido de Ceni. Por isso, o novo técnico tem acompanhado os jovens de perto e aposta na experiência de Beale.

(Com Gazeta Press)