São Paulo conquista seu primeiro título da Copa do Brasil

Para além do calor de 36ºC, os ânimos no estádio do Morumbi, em São Paulo, estavam em ebulição. De um lado, o Flamengo buscava o pentacampeonato na Copa do Brasil. Do outro, o São Paulo almejava seu primeiro título no torneio nacional. Com um empate de 1 a 1, o tricolor paulista levou a melhor, conquistando o troféu histórico neste domingo, 24.

O jogo começou às 16 horas e o São Paulo de Dorival Júnior tinha vantagem diante do time rubro-negro – o tricolor saiu vitorioso no jogo de ida, no Maracanã, no dia 17, vencendo por 1 a 0, com gol de cabeça de Calleri. Assim, o São Paulo precisava apenas de um empate para sair vencedor e o clube carioca tinha que vencer por dois gols de diferença, ou um tento para levar a disputa aos pênaltis. Não foi necessário. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique abriu o placar pelo Flamengo. Poucos minutos depois, Nestor empatou para o São Paulo sobre o Flamengo. No segundo tempo, a tensão do empate se manteve até o fim com muitas tentativas frustradas do rubro-negro para mudar o placar.

Apesar do resultado, o Flamengo ainda ostenta o terceiro lugar no ranking de grandes vencedores da Copa do Brasil: foram cinco vitórias e cinco vice-campeonatos. Acima dele estão o Grêmio em segundo lugar (cinco títulos e quatro vice-campeonatos) e em primeiro está o Cruzeiro (seis títulos e 2 vice-campeonatos).

