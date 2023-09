Ministérios entram em campo na final da Copa do Brasil

Com a ideia de aproveitar a visibilidade da final da Copa do Brasil, no domingo, 24, no estádio do Morumbi, em São Paulo, os ministros Silvio Almeida (Direitos Humanos e da Cidadania), Anielle Franco (Igualdade Racial) e André Fufuca (Esporte) iniciam uma grande campanha para conscientizar e diminuir os casos de racismo no esporte.

Os ministros estarão em campo no estádio antes da partida decisiva entre São Paulo e Flamengo, que começa às 16h. Durante a ação, haverá a exibição de um balão inflável do Disque 100 – Disque Direitos Humanos, da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), sensibilizando as pessoas para a importância da realização de qualquer denúncia que envolva racismo.

André Fufuca, recém-empossado na Pasta dos Esportes, disse a VEJA que não há mais espaço para atitudes discriminatórias “nem no esporte e nem em outros setores da sociedade”. “Como ministro vou intensificar a luta contra o racismo no esporte. Precisamos não apenas combater, mas abolir essa prática do ambiente esportivo. Esporte é respeito”, disse o ministro que estará amanhã no Morumbi.

A ação, chamada “Com racismo não tem jogo”, envolverá a entrega de camisetas aos jogadores e exibição de letreiros no telão do estádio estimulando as denúncias contra o crime de racismo.

