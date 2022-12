Richarlison cita lição e já fala em volta de Neymar contra Coreia do Sul

LUSAIL – Um dos jogadores poupados na derrota por 1 a 0 para Camarões nesta sexta-feira, 2, o atacante Richarlison acredita que terá a companhia de Neymar para o decisivo duelo diante da Coreia do Sul, adversária da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O camisa 9 citou que o país aprendeu lições com o primeiro revés após 17 partidas de invencibilidade e observou evolução física no principal jogador da equipe nos últimos dias.

“A gente acompanhou bem. Ele treinou hoje, já está avançado e espero que ele volte. Todos viram a falta que fez nos dois últimos jogos. Com a volta dele minha vida na frente melhora, tudo melhora”, disse o jogador.

Na entrevista coletiva após a partida, o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, atualizou sobre a situação de cada um dos atletas machucados. Neymar tem expectativa de realizar os primeiros treinos no gramado do estádio Grand Hamad neste sábado, 2. A partida diante dos coreanos acontece na segunda, 5, às 16h (de Brasília), no estádio 974.

“O Danilo vem apresentando evolução positiva, satisfatória. A expectativa é que amanha treine normalmente com o grupo e que esteja a disposição [contra a Coreia do Sul]. O Neymar e Alex Sandro ainda temos 72 horas, tvamos aguardar como será essa transição. Importante observar como serão as respostas dos jogadores aos novos estímulos. Eles podem ter condições, ou não”, resumiu Lasmar.

Nesta sexta, em vídeo divulgado pela entidade, ele fez trabalhos com bola no hotel, monitorado pelos preparadores físicos Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa. Depois, esteve presente no estádio Lusail – onde chegou a chutar uma bola em sua direção durante o aquecimento dos companheiros.

Além dele, também preocupam o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus, que passarão por exames de imagem após acusarem problemas nos joelhos. Já Alex Sandro se recupera de uma lesão no quadril.

Os coreanos só se classificaram à fase decisiva ao vencerem Portugal, mas graças ao critério de desempate – maior número de gols marcados, após empatar em quatro pontos com o Uruguai. Ainda assim, o atacante pediu atenção:

“A Coreia é agressiva, é forte, não pode ter erro. Depois dessa derrota ligamos um alerta, vai ser importante entramos ligado desde o início, assim como foi o jogo com eles [amistoso]. Se abrirmos o placar cedo será melhor ainda”, explicou o jogador.

“Pode servir de alerta, que todo jogo é jogado. Precisamos estar ligados os 100 minutos, porque os juízes estão aumentando o tempo. É entrar ligado porque não tem tempo para ficar lamentando. Daqui dois dias é mata-mata, não pode ter erro”, concluiu.

