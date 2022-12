Notas: Daniel Alves e Martinelli se salvam em derrota do Brasil; confira

O Brasil perdeu para Camarões por 1 a 0 nesta sexta-feira, 2, na última rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Já classificada, a seleção escalou um time reserva e teve desempenho irregular, mas poderia ter matado o jogo não fossem as inúmeras chances de gol perdidas, sobretudo no segundo tempo. Veja a seguir as notas de cada jogador segundo o olhar de VEJA:

Ederson – 8

Mostrou a qualidade de sempre com os pés, e quando foi exigido, fez uma defesa espetacular em cabeçada de Mbeumo, no contrapé. Sem culpa no gol de Aboubakar.

Daniel Alves – 7

Um dos melhores em campo. Bem defensivamente, mesmo com Ngamaleu buscando o drible sempre por seu setor. Antecipou e roubou várias bolas. Com a posse, subiu pouco, mas distribuiu bem.

Éder Militão – 5

Começou bem a partida e foi importante na saída de bola, com boas conduções e passes, mas perdeu uma boa chance na área camaronesa e ainda vacilou na marcação de Aboubakar no gol.

Bremer – 6

Muito tranquilo e firme nas coberturas, teria sido um jogo quase perfeito não fosse o espaço que deu a Aboubakar no lance do gol camaronês, já no fim.

Alex Telles – 4

Começou nervoso, errando bolas fáceis, e depois foi entrando no jogo, mas vacilou na marcação em alguns lances. Saiu machucado no segundo tempo.

Fabinho – 6

Importante para ganhar disputas aéreas quando Camarões forçava os atacantes contra a zaga brasileira e apostava no lançamento. Seguro defensivamente, regular com a bola.

Fred – 6

Teve alguns momentos de dificuldade quando foi pressionado, mas criou os melhores lances do Brasil com a bola no primeiro tempo, com ótimos passes para Martinelli. Importante como sempre na marcação.

Rodrygo – 5

Começou apagado e foi entrando no jogo. Deu duas boas arrancadas que foram paradas com faltas e conseguiu conectar mais o time, jogando mais recuado, mas não brilhou.

Antony – 5

Foi o melhor jogador do time nos primeiros minutos, escapando bem da marcação, mas logo começou a enfeitar demais as jogadas e perder bolas fáceis. Tem que jogar mais simples. Cochilou na marcação ao lateral em alguns lances.

Gabriel Martinelli – 7

O melhor do setor ofensivo. Ganhou praticamente todos os seus duelos individuais e, com campo para correr, usou muito bem sua velocidade. Só não marcou por causa de duas defesaças do goleiro Epassy.

Gabriel Jesus – 5

Teve boas ações fora da área ajudando na construção e deu um ótimo passe no pivô para arrancada de Rodrygo, mas não conseguiu achar espaço na área para finalizar. Segue em branco em Copas.

Marquinhos – 5

Entrou em uma fria, como lateral esquerdo, e errou um passe perigoso logo de cara. Depois melhorou, mas, fora de posição, ficou longe das atuações seguras de sempre.

Bruno Guimarães – 4

Jogou mais adiantado e teve muitas chances de criar lances de perigo em contra-ataques, mas errou demais tecnicamente e nas tomadas de decisão. A falta de uso do pé esquerdo atrapalha em alguns lances. Perdeu dois gols na pequena área.

Everton Ribeiro – 3

Depois de uma boa primeira jogada, em cruzamento para Militão, foi completamente superado pela marcação camaronesa. Sem potência para vencer os duelos físicos, perdeu várias bolas fáceis em locais promissores.

Pedro – 4

Ficou mais fixo na área do que Gabriel Jesus, mas a bola chegou pouco. Em duas bolas com mais espaço que recebeu, foi mal: se atrapalhou na primeira e bateu muito longe do gol na segunda.

Raphinha – 6

Melhorou o time em relação a Antony e foi mais objetivo, com boas bolas levantadas na área, mas teve pouco tempo para mudar o jogo.

