Rafael Nadal anuncia retorno às quadras após lesão no quadril

O renomado tenista espanhol Rafael Nadal anunciou nesta sexta-feira (1) seu retorno às quadras após quase um ano afastado devido a uma lesão no quadril. A confirmação veio através de suas redes sociais, onde Nadal expressou sua ansiedade em competir novamente no Torneio de Brisbane, marcando o início da temporada de 2024 do ATP 250, a partir de 31 de dezembro. “Depois de um ano sem competir, é hora de voltar. Será em Brisbane, na primeira semana de janeiro. Vejo vocês lá”, anunciou o ex-número 1 do mundo.

O campeão de 22 Grand Slams enfrentou a lesão no quadril durante o último Aberto da Austrália, um problema que o fez desistir do torneio. A lesão já vinha afetando seu desempenho desde o final da temporada anterior, resultando em uma série de derrotas e desafios físicos.

Inicialmente, Nadal tentou um tratamento conservador, mas acabou tendo que fazer uma artroscopia no quadril em junho. Desde então, o ex-número 1 do mundo tem se dedicado à sua recuperação.

Ele saiu do top 100 pela primeira vez em 20 anos no início da temporada e caiu para o número 633 do mundo, mas é elegível para uma classificação protegida por ter se lesionado e não ter competido em nenhum evento por pelo menos seis meses.

O atleta de 37 anos viu a ascensão de Novak Djokovic durante sua ausência. O sérvio alcançou 24 títulos de Grand Slam e superou a marca do espanhol. O retorno de Nadal ao Brisbane International servirá como preparação para o Aberto da Austrália em janeiro.

Nadal já havia manifestado o desejo de jogar mais um Aberto da França e representar a Espanha nas Olimpíadas de Paris no próximo ano, antes de se aposentar no final de sua 23ª temporada no torneio.

Sua última vitória notável ocorreu no Aberto da Austrália de 2022, onde superou um déficit de dois sets na final contra Daniil Medvedev, reafirmando sua resiliência e habilidade única no esporte. O retorno no torneio de Brisbane será uma oportunidade crucial para Nadal retomar sua jornada no mundo do tênis profissional.