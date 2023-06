Djokovic conquista o tri em Roland Garros e bate recorde no Grand Slam

Após uma semifinal morna e marcada por câimbras do rival Carlos Alcaraz, Novak Djokovic conquistou o tricampeonato em Roland Garros neste domingo, 11, e se tornou o maior vencedor de torneios do Grand Slam com 23 títulos. Com o recorde, ele superou o arquirrival Rafael Nadal, que soma 22 títulos. Djokovic venceu o norueguês Casper Ruud por 7-6(1), 6-3, 7-5.

O jogo foi a sétima final de Djokovic em Paris, que, aos 36 anos, se sagrou como o campeão masculino mais velho de Roland Garros. Ele também alcançou a façanha de se tornar o primeiro homem a vencer cada um dos torneios do Grand Slam por, ao menos, três vezes (além de Roland Garros, Winbledon e os Abertos da Austrália e dos Estados Unidos. Em sua quinta vitória sobre Ruud, Djokovic conseguiu retomar o topo do ranking mundial no esporte, onde figurava na terceira posição, desbancando Alcaraz.

A partida começou com vantagem de Ruud, que apostou na estratégia de ousar e surpreender o rival. Djokovic, por sua vez, contra-atacou e conseguiu empatar e virar o primeiro set. O segundo set foi dominado por Djoko, que venceu por 3-0. O confronto final também teve vantagem do sérvio, que saiu na frente após uma pausa no 11º jogo e, com um segundo match point em três horas e 13 minutos de partida, ele conquistou a vitória.

A final foi acompanhada por um público estrelado, entre esportistas famosos e atores. Tom Brady, ex-jogador de futebol americano e ex-marido da modelo brasileira Gisele Bündchen estava na área de Djokovic. Também marcaram presença os jogadores de futebol Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, e o ator Hugh Grant.