Alcaraz sofre cãibras e Djokovic vai em busca do tri em Roland Garros

Considerada a “final antecipada” da disputa masculina de Roland Garros, a partida entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, pela semifinal, nesta sexta-feira (9), não teve a emoção que os torcedores estavam esperando. Diante de um Djokovic compenetrado, o jovem espanhol, líder do ranking mundial, sofreu, a partir do terceiro set, com muitas cãibras e foi derrotado com certa facilidade. No fim, Djoko ganhou por 3 sets a 1 (parciais de 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1).

Terceiro no ranking da ATP, o veterano sérvio vai em busca do tricampeonato contra o norueguês Casper Ruud (4º), que venceu o alemão Alexander Zverev (27º) na outra semi. Caso vença, Djokovic se tornará o maior vencedor de Grand Slams (no masculino), com 23 conquistas. Ele está empatado com seu arquirrival Rafael Nadal, com 22 títulos cada.

Antes dos problemas físicos de Alcaraz, o público assistiu um equilibrado duelo. Mais confortável em quadra, Djokovic começou melhor e fechou o primeiro set em 6-3, com uma quebra de saque no quarto game, após disputado rali. No segundo set, o espanhol “entrou” de vez no jogo e a qualidade do confronto foi às alturas. Cada tenista mostrou um festival de golpes e recuperações impressionantes. Após pedido de atendimento médico de Djoko, o número 1 conseguiu abrir 5 a 3, mas permitiu o empate do adversário. Agressivo nas devoluções, Alcaraz fechou o set em 7-5, para igualar a partida.

E quando parecia que os presentes nas cadeiras da quadra Philippe Chatrier continuariam a ver um jogo épico, o jovem passou a sentir dores no corpo. Visivelmente abalado, o tenista de 20 anos chegou a ir ao vestiário para tentar se recuperar das fortes cãibras. Mas não houve sucesso. Ele voltou ao jogo, mas apenas para cumprir tabela. Sem condições, viu o rival fazer duplo 6-1 e encerrar o confronto.

Com a vitória, Djokovic tem a chance também de retornar ao topo do ranking, caso levante o troféu na decisão. Se isso ocorrer, poderá ampliar o recorde de número de semanas no topo do tênis. Recorde que já é seu (387).