Rafael Nadal vence na Austrália e se torna o maior da história do tênis

O tenista espanhol Rafael Nadal tornou-se o maior campeão de Grands Slams ao superar o russo Daniil Medvedev na final pelo Aberto da Austrália neste domingo (30). Ele agora conta com 21 títulos e desempatou uma renhida disputa com o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer — cada um com 20 títulos.

A marca histórica foi conquistada sob tensão na Rod Laver Arena: derrotado nas duas primeiras parciais, Nadal buscou a virada e superou o adversário russo por 3 sets a 2 na primeira final de Grand Slam da temporada.

O resultado ainda traz um desses simbolismos que o esporte é pródigo em proporcionar. Com início tumultuado pela postura antivacina do sérvio Djokovic — que acabou deportado — o Aberto da Austrália tem como campeão um atleta que sempre demonstrou preocupação com a pandemia da Covid-19 (Nadal chegou a desistir de disputar o US Open). A ciência venceu também nas quadras.

Em entrevista a VEJA há quase um ano, quando acabara de ser eliminado no mesmo torneio que hoje o coloca no topo do tênis mundial, Nadal não economizou na modéstia ao falar de sua carreira e as comparações com os dois rivais.

“Quando a minha carreira acabar, teremos tempo suficiente para relembrar minhas conquistas e entender o lugar que ocupo na história do tênis. Nunca pensei que ganharia tantos títulos quanto ganhei, então sou muito grato e feliz por tudo que conquistei na carreira. Não preciso entrar na discussão sobre quem é o melhor”, afirmou, na ocasião.