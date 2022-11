Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta quarta-feira, 30

Nesta quarta-feira, 30, serão conhecidas outras três seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Os confrontos decisivos acontecem em dois jogos simultâneos da mesma chave. A única equipe que entra em campo já com vaga garantida é a França, que duela com a Tunísia, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Austrália e Dinamarca fazem confronto direito pela classificação. Às 16h (de Brasília), será a vez de Polônia x Argentina e Arábia Saudita x México – todos com chances de classificação. Confira os jogos:

12h: França x Tunísia

TV Globo, Globoplay, SporTV e Fifa+

Já classificados, os franceses entram em campo diante da Tunísia, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. A seleção europeia está praticamente garantida na liderança do grupo D pela vantagem no saldo de gols. Depois de uma derrota e um empate que a deixaram na lanterna da chave, a Tunísia precisa vencer e torcer por um empate entre Austrália e Dinamarca para sonhar com chances de classificação às oitavas.

12h: Austrália x Dinamarca

Globoplay, SporTV 2, GE e Fifa+



Continua após a publicidade

Australianos e dinamarqueses vão para o tudo ou nada em busca de vaga na próxima fase às 12h (de Brasília) no estádio Al Janoub. A equipe da Oceania precisa vencer o confronto para avançar. Já os dinamarqueses, que perderam o último jogo, necessitam da vitória e torcer para a Tunísia não pontuar sobre a França.

16h: Polônia x Argentina

TV Globo, Globoplay, SporTV, CazéTV e Fifa+



Pelo grupo C, Polônia e Argentina fazem o jogo mais aguardado do dia, às 16h (de Brasília), no estádio 974. Os poloneses precisam de um simples empate para avançar. Os argentinos, que venceram na última rodada, buscam a vitória para não depender do resultado no confronto entre sauditas e mexicanos. Se perder, se despede da competição. A partida ainda põe frente a frente dois dos principais jogadores do mundo: Lewandowski e Messi.

16h: Arábia Saudita x México

Globoplay, SporTV 2, GE e Fifa+

Arábia Saudita e México fazem confronto direto por classificação às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Ambas as equipes lutam pela vitória para se classificar à próxima fase, mas torcem por tropeço da Argentina diante dos poloneses.

Continua após a publicidade