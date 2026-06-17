Pressionado? Cristiano Ronaldo estreia após recordes de Messi e Mbappé

Os olhares desta quarta-feira, 17, estarão mais voltados do que nunca para a estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026. Além de Portugal ser uma das favoritas ao título, o camisa 7 tentará bater novos recordes individuais.

Este será o 6º Mundial de Cristiano, que marcou pelo menos um gol em cada uma das cinco edições anteriores. Apesar disso, e dos quase 1.000 gols na carreira, CR7 tem apenas 8 gols em Copas.

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A pressão sobre o português ficou ainda maior depois das atuações de outros craques nessa terça-feira, 16. Messi fez três e empatou com Klose no topo, Mbappé fez dois e chegou a 14 e Haaland estreou com dois.

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Fim de carreira

Cristiano Ronaldo fez um desabafo ao comentar sobre sua aposentadoria após atingir a marca de 970 gols oficiais. Aos 41 anos e prestes a chegar à marca do milésimo gol, o jogador reconheceu que está se aproximando do encerramento de sua trajetória no futebol.

Portugal x RD Congo

Portugal e República Democrática do Congo se enfrentam nesta quarta-feira, 17, às 14h, na primeira rodada do Grupo K. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.