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Esporte

Pressionado? Cristiano Ronaldo estreia após recordes de Messi e Mbappé

Português chega para 6ª Copa do Mundo em busca do 1º título

Por Ígor Resende 17 jun 2026, 11h19 | Atualizado em 17 jun 2026, 11h19
Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Mbappé disputam taça da Copa do Mundo — feita de LEGO
Messi, Cristiano Ronaldo, Vini Jr. e Mbappé disputam taça da Copa do Mundo — feita de LEGO (LEGO/Divulgação)
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Pressionado? Cristiano Ronaldo estreia após recordes de Messi e Mbappé Priorize VEJA no Google

Os olhares desta quarta-feira, 17, estarão mais voltados do que nunca para a estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026. Além de Portugal ser uma das favoritas ao título, o camisa 7 tentará bater novos recordes individuais. 

Este será o 6º Mundial de Cristiano, que marcou pelo menos um gol em cada uma das cinco edições anteriores. Apesar disso, e dos quase 1.000 gols na carreira, CR7 tem apenas 8 gols em Copas.

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A pressão sobre o português ficou ainda maior depois das atuações de outros craques nessa terça-feira, 16. Messi fez três e empatou com Klose no topo, Mbappé fez dois e chegou a 14 e Haaland estreou com dois.

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Fim de carreira

Cristiano Ronaldo fez um desabafo ao comentar sobre sua aposentadoria após atingir a marca de 970 gols oficiais. Aos 41 anos e prestes a chegar à marca do milésimo gol, o jogador reconheceu que está se aproximando do encerramento de sua trajetória no futebol. 

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