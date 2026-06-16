Lionel Messi x Cristiano Ronaldo: a sexta e última Copa dos craques

Lionel Messi, 38 anos, e Cristiano Ronaldo, 41, chegam à Copa do Mundo 2026 com um marco histórico: a sexta participação no torneio. Os craques estreiam nesta semana, cada um carregando um tipo diferente de expectativa. A Argentina, atual campeã, encara a Argélia nesta terça-feira, 16, em Kansas City. Já Portugal, apontado como forte elenco, enfrenta a República Democrática do Congo na quarta-feira, 17, em Houston.

A comparação entre os dois atravessa clubes, seleções, títulos individuais e recordes. Na Copa, porém, Messi leva vantagem nos números. O argentino disputou 26 partidas em Mundiais, marcou 13 gols e deu 8 assistências. Também levantou a taça em 2022, no Catar. Cristiano, por sua vez, chega à sexta Copa como o primeiro jogador a marcar em cinco edições diferentes do torneio. O português tem 22 jogos e 8 gols em Mundiais. Sua melhor campanha foi em 2006, quando Portugal terminou em quarto lugar. Desde então, a taça virou o grande título que falta em sua carreira.

A rivalidade entre os dois também mudou de cenário anos últimos anos. Depois de construírem carreiras em Barcelona e Real Madrid, os dois agora vivem fases distantes do centro tradicional do futebol europeu. Messi joga no Inter Miami, nos Estados Unidos. Cristiano defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

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