Quantos gols Mbappé precisa marcar para se tornar artilheiro histórico das Copas?
O artilheiro francês deixou para trás nomes como Just Fontaine, Messi e.... Pelé
Não há mais dúvida alguma: o francês Mbappé é um dos grandes jogadores da história das Copas do Mundo. Tem um gosto pela vitória inigualável. Em 2018, aos 17 anos, marcou quatro gols. Em 2022, no Catar, fez oito – e atenção, três deles na mais espetacular final de todos os tempos, contra a Argentina. Um feito inacreditável: fez um, dois, três, e não levantou a taça. Ele começou a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México com 12 gols. Ao marcar o décimo terceiro e o décimo quarto gol, contra o Senegal, na vitória por 3 a 1, na tarde desta terça-feira, em Nova Jersey, ultrapassou uma lenda francesa, Just Fontaine (que fez todos os 13 gols em um único mundial, o de 1958). E mais, e que fique registrado: Mbappé deixou Pelé para trás. O rei marcou doze vezes em quatro Copas.
É muito provável que, enfrentando o fraco Iraque e depois a Noruega, Mbappé ainda na fase de grupos se torne o primeirão. O cara é incrível.
A seguir, a lista dos artilheiros:
- Miroslav Klose (Alemanha): 16
- Ronaldo (Brasil): 15
- Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Gerd Muller (Alemanha): 14
- Just Fointaine (França): 13
- Pelé (Brasil): 12