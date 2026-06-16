Quantos gols Mbappé precisa marcar para se tornar artilheiro histórico das Copas?

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Mbappé solidifica seu lugar na história das Copas do Mundo. Com 14 gols, ultrapassou lendas como Pelé e Just Fontaine, empatando com Gerd Muller na lista de maiores artilheiros. Sua performance na atual Copa e o histórico de 2018 e 2022 o credenciam a se tornar o maior goleador em breve. Um fenômeno inigualável em campo.

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Não há mais dúvida alguma: o francês Mbappé é um dos grandes jogadores da história das Copas do Mundo. Tem um gosto pela vitória inigualável. Em 2018, aos 17 anos, marcou quatro gols. Em 2022, no Catar, fez oito – e atenção, três deles na mais espetacular final de todos os tempos, contra a Argentina. Um feito inacreditável: fez um, dois, três, e não levantou a taça. Ele começou a Copa dos Estados Unidos, Canadá e México com 12 gols. Ao marcar o décimo terceiro e o décimo quarto gol, contra o Senegal, na vitória por 3 a 1, na tarde desta terça-feira, em Nova Jersey, ultrapassou uma lenda francesa, Just Fontaine (que fez todos os 13 gols em um único mundial, o de 1958). E mais, e que fique registrado: Mbappé deixou Pelé para trás. O rei marcou doze vezes em quatro Copas.

É muito provável que, enfrentando o fraco Iraque e depois a Noruega, Mbappé ainda na fase de grupos se torne o primeirão. O cara é incrível.

A seguir, a lista dos artilheiros:

Miroslav Klose (Alemanha): 16 Ronaldo (Brasil): 15 Mbappé (França), Lionel Messi (Argentina) e Gerd Muller (Alemanha): 14 Just Fointaine (França): 13 Pelé (Brasil): 12