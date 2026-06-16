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Esporte

O recorde batido por Haaland em seu primeiro jogo de Copa do Mundo

Centroavante marcou dois gols no retorno da Noruega ao Mundial após 28 anos de ausência

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 21h01 | Atualizado em 16 jun 2026, 21h21
Jogador de futebol loiro, com rabo de cavalo, vestindo uniforme vermelho da Noruega, corre no campo com os braços abertos e boca aberta em comemoração, com torcida ao fundo
Comenta Haaland, artilheiro da Premier League estreia com dois gols na Copa do Mundo (Justin Setterfield/Getty Images)
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Ele precisou de menos de 45 minutos para entrar na história. Erling Haaland estreou em Copas do Mundo fazendo o que ele bem faz: gols. Ainda no primeiro tempo, o cometa norueguês marcou dois contra o Iraque no estádio de Boston, nos Estados Unidos, nesta terça, 16. O resultado final de 4 a 1 garantiu a liderança do grupo I e o jogador se tornou o primeiro de seu país a marcar duas vezes em um mesmo jogo do Mundial

Antes da estreia no torneio sediado por México, Canadá e Estados Unidos, a Noruega havia participado de apenas três Copas do Mundo.

Em 1938, disputou apenas um jogo e perdeu na prorrogação por 2 a 1 para a Itália, que seria campeã. Na época, a competição era um mata-mata direto. Arne Brustad foi quem marcou o único gol dos vikings em Copas do Mundo por mais de 56 anos. 

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A Noruega voltaria a participar em um Mundial em 1994, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Contra o México marcou seu único gol no torneio que garantiu também sua primeira vitória por 1 a 0. Erik Mykland foi o autor do gol.

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Quatro anos depois, a seleção norueguesa fez sua melhor campanha em Copas do Mundo, chegando às oitavas de final. Conquistou uma vitória surpreendente contra o Brasil, então campeões mundiais, por 2 a 1, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal. No empate em 2 a 2 com Marrocos, Dan Eggen anotou um para os noruegueses, e Youssef Chippo contribuiu com um gol contra.

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A chamada geração de ouro com Haaland, Odegaard e companhia desbancou a tetracampeã Itália na fase de grupos das Eliminatórias da Europa e encerrarou o jejum de 28 anos fora do Mundial. Logo na estreia conquistaram sua maior vitória no torneio e Haaland alcançou o 51º gol pela seleção norueguesa em 57 jogos. Uma noite inesquecível para o futebol norueguês.

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