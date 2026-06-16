O recorde batido por Haaland em seu primeiro jogo de Copa do Mundo

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Erling Haaland brilhou em sua estreia na Copa do Mundo, marcando dois gols em menos de 45 minutos e liderando a Noruega a uma vitória histórica de 4 a 1 contra o Iraque. O feito marca a ascensão de uma “geração de ouro” que promete reescrever a modesta história do país em Mundiais.

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Ele precisou de menos de 45 minutos para entrar na história. Erling Haaland estreou em Copas do Mundo fazendo o que ele bem faz: gols. Ainda no primeiro tempo, o cometa norueguês marcou dois contra o Iraque no estádio de Boston, nos Estados Unidos, nesta terça, 16. O resultado final de 4 a 1 garantiu a liderança do grupo I e o jogador se tornou o primeiro de seu país a marcar duas vezes em um mesmo jogo do Mundial.

Antes da estreia no torneio sediado por México, Canadá e Estados Unidos, a Noruega havia participado de apenas três Copas do Mundo.

Em 1938, disputou apenas um jogo e perdeu na prorrogação por 2 a 1 para a Itália, que seria campeã. Na época, a competição era um mata-mata direto. Arne Brustad foi quem marcou o único gol dos vikings em Copas do Mundo por mais de 56 anos.

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A Noruega voltaria a participar em um Mundial em 1994, quando foi eliminada ainda na fase de grupos. Contra o México marcou seu único gol no torneio que garantiu também sua primeira vitória por 1 a 0. Erik Mykland foi o autor do gol.

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Quatro anos depois, a seleção norueguesa fez sua melhor campanha em Copas do Mundo, chegando às oitavas de final. Conquistou uma vitória surpreendente contra o Brasil, então campeões mundiais, por 2 a 1, com gols de Tore André Flo e Kjetil Rekdal. No empate em 2 a 2 com Marrocos, Dan Eggen anotou um para os noruegueses, e Youssef Chippo contribuiu com um gol contra.

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A chamada geração de ouro com Haaland, Odegaard e companhia desbancou a tetracampeã Itália na fase de grupos das Eliminatórias da Europa e encerrarou o jejum de 28 anos fora do Mundial. Logo na estreia conquistaram sua maior vitória no torneio e Haaland alcançou o 51º gol pela seleção norueguesa em 57 jogos. Uma noite inesquecível para o futebol norueguês.