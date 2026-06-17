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Portugal x RD Congo na Copa: onde assistir, horário e escalações

Abertura do Grupo K acontece hoje, 17, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida da Copa do Mundo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h59 | Atualizado em 17 jun 2026, 13h52
HOUSTON, TEXAS - JUNE 14: General view inside Houston Stadium before the FIFA World Cup 2026 Group E match between Germany and Curacao on June 14, 2026 in Houston, Texas. (Photo by Julian Finney - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Houston, nos Estados Unidos, vai ser o palco da partida entre Canadá e Marrocos neste sábado, 4 (Julian Finney - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Começa nesta quarta-feira, 17, a sexta participação de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo! Portugal entra em campo às 14h (horário de Brasília), contra a República Democrática do Congo, pela abertura do Grupo K, no estádio de Houston, nos Estados Unidos.

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Portugal começa hoje a disputa da sua 9ª Copa do Mundo, a 7ª consecutiva. Antes desta edição, esteve nos Mundiais de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. A melhor campanha portuguesa foi em 1966, na Inglaterra, quando terminou em 3º lugar, impulsionada por Eusébio. Em 2022, no Catar, a seleção de Cristiano Ronaldo caiu nas quartas de final para o Marrocos.

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Atual campeã da Liga das Nações da UEFA , a seleção portuguesa chega como uma das favoritas ao título e perdeu somente uma partida das últimas 13 partidas que disputou. Em 2026, Portugal venceu três amistosos contra Nigéria, Chile e Estados Unidos e empatou sem gols com o México. O principal desfalque português é Rúben Dias, fora da estreia.

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Do outro lado, a República Democrática do Congo volta à Copa em 2026 para sua segunda participação após 52 anos. A primeira foi em 1974, quando o país ainda competia como Zaire. Naquela edição, caiu na fase de grupos. A seleção se classificou na repescagem internacional após vencer a Jamaica por 1 a 0. Nos últimos amistosos disputados, a RD Congo empatou sem gols com a Dinamarca e perdeu por 2 a 1 para o Chile.

O Grupo K conta ainda com Uzbequistão e Colômbia. As duas seleções se enfrentam às 23h (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre Portugal e RD Congo hoje?

Portugal e República Democrática do Congo vão se enfrentar nesta quarta, 17, às 14h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio de Houston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

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RD Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe e Masuaku; Sadiki; Wissa, Moutoussamy, Mukau e Meschak Elia; Bakambu. Técnico: Sébastien Desabre.

Odds para Portugal x RD Congo:

Resultado final

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Betano: Portugal (1.33) – Empate (5.10) – RD Congo (10.00)

Bet365: Portugal (1.27) – Empate (5.50) – RD Congo (12.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Abdulrahman Al Jassim (Catar);
  • Assistentes: Taleb Al Marri (Catar) e Saoud Almaqaleh (Catar);
  • Quarto árbitro: Abongile Tom (África do Sul);
  • VAR: Khamis Al Marri (Catar).
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