Hat-trick de Messi coloca argentino no topo do ranking

Os três gols feitos por Lionel Messi na noite dessa terça-feira, 16, o colocaram no topo do ranking de artilheiros na história da Copa do Mundo.

Com o hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, o argentino chegou a 16 gols e se igualou ao alemão Miroslav Klose.

Com oito assistências em seis edições, Messi também se tornou o jogador com mais participações em gols, com 24, seguido por Pelé, que tem 21. Mas Pelé é outra história.

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Lista de artilheiros das Copas



16 Messi

16 Klose

15 Ronaldo

14 Mbappé

14 Müller

13 Fontaine

12 Pelé

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Noite emocionante

A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.