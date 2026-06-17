Hat-trick de Messi coloca argentino no topo do ranking
Atual campeão passa Ronaldo Fenômeno e iguala Klose
Os três gols feitos por Lionel Messi na noite dessa terça-feira, 16, o colocaram no topo do ranking de artilheiros na história da Copa do Mundo.
Com o hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, o argentino chegou a 16 gols e se igualou ao alemão Miroslav Klose.
Com oito assistências em seis edições, Messi também se tornou o jogador com mais participações em gols, com 24, seguido por Pelé, que tem 21. Mas Pelé é outra história.
Lista de artilheiros das Copas
16 Messi
16 Klose
15 Ronaldo
14 Mbappé
14 Müller
13 Fontaine
12 Pelé
Noite emocionante
A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.