🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Esporte

A verdade inconveniente sobre Messi nas Copas do Mundo

O craque argentino só não fez chover contra a Argélia, mas, na história dos Mundiais, nunca venceu um time realmente grande sem precisar da loteria dos pênaltis

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 08h20 | Atualizado em 17 jun 2026, 10h48
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri em campo usando o uniforme listrado azul e branco da seleção, com o número 10 e braçadeira de capitão. Ele tem barba e tatuagens no braço esquerdo, com a torcida desfocada ao fundo
Messi: o lendário craque está abaixo de Pelé (Andrew J. Clark/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
Continua após publicidade
A verdade inconveniente sobre Messi nas Copas do Mundo Priorize VEJA no Google

Está todo mundo, com razão, embevecido com o desempenho de Messi contra a Argélia. Hat-trick, 200 jogos pela seleção, 16 gols em Copas, recorde igualado. Tudo merecido, tudo histórico, tudo digno de manchete. Mas Pelé é outra história.

Vamos com calma: em seis Copas do Mundo, Messi nunca – nunca – venceu uma seleção grande dentro dos 90 ou 120 minutos sem precisar dos pênaltis. Contra a Holanda, duas vezes (2014 e 2022), só passou na loteria. Na final de 2022, contra a França, empatou 3 a 3 e teve que recorrer, de novo, aos pênaltis. Alguém vai correr para lembrar da Bélgica de 2014 ou da Croácia de 2022. Tudo bem, foram boas seleções daquele ciclo, mas não são potências históricas do futebol mundial, são seleções de geração, de picos passageiros. Não têm a tradição, o peso ou os títulos para assustar.

Pelé, repita-se, é outro papo. Em 1970, no México, o Brasil do Rei do Futebol passou por cima de todo mundo: bateu a então campeã mundial Inglaterra por 1 a 0, atropelou o lendário Uruguai por 3 a 1 na semifinal e, na final, desmontou a Itália com uma goleada histórica por 4 a 1.

Há muito mais. Em 1958, com 17 anos, Pelé fez um hat-trick contra a França na semifinal – 5 a 2 – e ainda balançou a rede duas vezes na final contra a Suécia, donos da casa, goleados por 5 a 2. Adolescente, estreando em Copa do Mundo, decidindo final contra anfitrião. Tente achar algo parecido na carreira de qualquer outro jogador da história.

Siga

E quer saber o tamanho da diferença? Em quatro Copas do Mundo, Pelé perdeu uma única partida. Uma. Foi contra Portugal, em 1966. E aquilo esteve longe de ser uma derrota normal. Sem conseguir conter o maior jogador do planeta, os portugueses recorreram ao expediente mais antigo do futebol: a violência. Pelé foi caçado em campo durante noventa minutos. Apanhou tanto que saiu mancando do Mundial.

Continua após a publicidade

Já a lista de vexames de Messi em Copas do Mundo é generosa. Em 2010, nas quartas de final, tomou 4 a 0 da Alemanha, uma surra sem direito a discussão. Em 2018, contra a modesta Islândia, debutante em Mundiais, não saiu do empate e ainda perdeu um pênalti. Na sequência daquela mesma Copa, tomou 3 a 0 da Croácia, capítulo que entrou para a galeria das maiores humilhações argentinas. E para fechar com chave de ouro: em 2022, na estreia do próprio ano em que viria a ser campeão, perdeu de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1, uma das zebras mais espetaculares da história do torneio.

Desculpe estragar a festa, mas fazer chover contra a Argélia não transforma ninguém em Pelé. Messi foi espetacular, como tantas vezes foi ao longo da carreira. O problema é que o brasileiro passou décadas fazendo isso contra Inglaterra, França, Uruguai, Itália e praticamente qualquer um que ousasse atravessar seu caminho.

Repito: até hoje, Messi não derrotou uma potência histórica do futebol em Copas dentro dos 90 ou 120 minutos. Talvez essa história mude neste Mundial. Por enquanto, esta continua sendo mais uma diferença entre ele e Pelé.

Continua após a publicidade

Confira a seguir todos os jogos de Messi em Copas do Mundo. Se depois disso você ainda achar que estou errado, prometo encaminhar sua reclamação diretamente ao departamento jurídico da torcida argentina.

 

Copa do Mundo 2026 (EUA, Canadá e México)

Continua após a publicidade

Argentina 3 x 0 Argélia

 

Copa do Mundo 2022 (Catar)

Continua após a publicidade

Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Argentina 2 x 0 México

Polônia 0 x 2 Argentina

Continua após a publicidade

Argentina 2 x 1 Austrália

Holanda 2 x 2 Argentina

Argentina 3 x 0 Croácia

Argentina 3 x 3 França

 

Copa do Mundo 2018 (Rússia)

Argentina 1 x 1 Islândia

Argentina 0 x 3 Croácia

Nigéria 1 x 2 Argentina

França 4 x 3 Argentina

 

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

 

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina

Argentina 1 x 0 Irã

Nigéria 2 x 3 Argentina

Argentina 1 x 0 Suíça

Argentina 1 x 0 Bélgica

Holanda 0 x 0 Argentina

Alemanha 1 x 0 Argentina

 

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Argentina 1 x 0 Nigéria

Argentina 4 x 1 Coreia do Sul

Grécia 0 x 2 Argentina

Argentina 3 x 1 México

Argentina 0 x 4 Alemanha

 

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro

Holanda 0 x 0 Argentina

Argentina 2 x 1 México

 

Publicidade
TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Pelé
Seleção de Futebol da Argentina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).