A verdade inconveniente sobre Messi nas Copas do Mundo

Está todo mundo, com razão, embevecido com o desempenho de Messi contra a Argélia. Hat-trick, 200 jogos pela seleção, 16 gols em Copas, recorde igualado. Tudo merecido, tudo histórico, tudo digno de manchete. Mas Pelé é outra história.

Vamos com calma: em seis Copas do Mundo, Messi nunca – nunca – venceu uma seleção grande dentro dos 90 ou 120 minutos sem precisar dos pênaltis. Contra a Holanda, duas vezes (2014 e 2022), só passou na loteria. Na final de 2022, contra a França, empatou 3 a 3 e teve que recorrer, de novo, aos pênaltis. Alguém vai correr para lembrar da Bélgica de 2014 ou da Croácia de 2022. Tudo bem, foram boas seleções daquele ciclo, mas não são potências históricas do futebol mundial, são seleções de geração, de picos passageiros. Não têm a tradição, o peso ou os títulos para assustar.

Pelé, repita-se, é outro papo. Em 1970, no México, o Brasil do Rei do Futebol passou por cima de todo mundo: bateu a então campeã mundial Inglaterra por 1 a 0, atropelou o lendário Uruguai por 3 a 1 na semifinal e, na final, desmontou a Itália com uma goleada histórica por 4 a 1.

Há muito mais. Em 1958, com 17 anos, Pelé fez um hat-trick contra a França na semifinal – 5 a 2 – e ainda balançou a rede duas vezes na final contra a Suécia, donos da casa, goleados por 5 a 2. Adolescente, estreando em Copa do Mundo, decidindo final contra anfitrião. Tente achar algo parecido na carreira de qualquer outro jogador da história.

E quer saber o tamanho da diferença? Em quatro Copas do Mundo, Pelé perdeu uma única partida. Uma. Foi contra Portugal, em 1966. E aquilo esteve longe de ser uma derrota normal. Sem conseguir conter o maior jogador do planeta, os portugueses recorreram ao expediente mais antigo do futebol: a violência. Pelé foi caçado em campo durante noventa minutos. Apanhou tanto que saiu mancando do Mundial.

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Já a lista de vexames de Messi em Copas do Mundo é generosa. Em 2010, nas quartas de final, tomou 4 a 0 da Alemanha, uma surra sem direito a discussão. Em 2018, contra a modesta Islândia, debutante em Mundiais, não saiu do empate e ainda perdeu um pênalti. Na sequência daquela mesma Copa, tomou 3 a 0 da Croácia, capítulo que entrou para a galeria das maiores humilhações argentinas. E para fechar com chave de ouro: em 2022, na estreia do próprio ano em que viria a ser campeão, perdeu de virada para a Arábia Saudita por 2 a 1, uma das zebras mais espetaculares da história do torneio.

Desculpe estragar a festa, mas fazer chover contra a Argélia não transforma ninguém em Pelé. Messi foi espetacular, como tantas vezes foi ao longo da carreira. O problema é que o brasileiro passou décadas fazendo isso contra Inglaterra, França, Uruguai, Itália e praticamente qualquer um que ousasse atravessar seu caminho.

Repito: até hoje, Messi não derrotou uma potência histórica do futebol em Copas dentro dos 90 ou 120 minutos. Talvez essa história mude neste Mundial. Por enquanto, esta continua sendo mais uma diferença entre ele e Pelé.

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Confira a seguir todos os jogos de Messi em Copas do Mundo. Se depois disso você ainda achar que estou errado, prometo encaminhar sua reclamação diretamente ao departamento jurídico da torcida argentina.

Copa do Mundo 2026 (EUA, Canadá e México)

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Argentina 3 x 0 Argélia

Copa do Mundo 2022 (Catar)

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Argentina 1 x 2 Arábia Saudita

Argentina 2 x 0 México

Polônia 0 x 2 Argentina

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Argentina 2 x 1 Austrália

Holanda 2 x 2 Argentina

Argentina 3 x 0 Croácia

Argentina 3 x 3 França

Copa do Mundo 2018 (Rússia)

Argentina 1 x 1 Islândia

Argentina 0 x 3 Croácia

Nigéria 1 x 2 Argentina

França 4 x 3 Argentina

Copa do Mundo 2014 (Brasil)

Argentina 2 x 1 Bósnia e Herzegovina

Argentina 1 x 0 Irã

Nigéria 2 x 3 Argentina

Argentina 1 x 0 Suíça

Argentina 1 x 0 Bélgica

Holanda 0 x 0 Argentina

Alemanha 1 x 0 Argentina

Copa do Mundo 2010 (África do Sul)

Argentina 1 x 0 Nigéria

Argentina 4 x 1 Coreia do Sul

Grécia 0 x 2 Argentina

Argentina 3 x 1 México

Argentina 0 x 4 Alemanha

Copa do Mundo 2006 (Alemanha)

Argentina 6 x 0 Sérvia e Montenegro

Holanda 0 x 0 Argentina

Argentina 2 x 1 México