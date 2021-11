Peng Shuai reaparece em torneio de tênis na China; WTA questiona

Há algumas semanas, um mistério ronda o esporte e o governo da China: onde estaria Peng Shuai, a famosa tenista desaparecida desde 2 de novembro, quando denunciou Zhang Gaoli, o ex-vice-primeiro-ministro do país, de abuso sexual. Neste domingo, 21, foram publicadas fotos da atleta de 35 anos, supostamente tiradas em um torneio que tênis que acontece em Pequim neste fim de semana. As imagens não convenceram a Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), que cobra explicações sobre o paradeiro de Peng Shuai.

As imagens foram divulgadas na página oficial de WeChat do torneio Fila Kids Junior Tennis Challenger. Nelas, Peng aparece sorridente, vestindo uma blusa azul escuro e uma calça branca de sua patrocinadora e organizadora do torneio, ao lado de organizadores.

A ex-número 1 do mundo no ranking de duplas não era vista ou ouvida publicamente desde que informou nas redes sociais chinesas, no início do mês, que Zhang Gaoli, um influente político local, a havia forçado a fazer sexo. Nem Zhang nem o governo chinês comentaram sua alegação. A postagem de Peng foi rapidamente excluída e o tópico foi bloqueado da discussão na rede sociais, em mais um caso claro de censura na China.

Desde então, países e entidades reagiram. A WTA ameaçou retirar torneios da China e, junto com os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido, cobrou evidências do paradeiro e da segurança de Peng.

As fotos e vídeos de Peng que surgiram neste domingo continuam “insuficientes” e não respondem às preocupações da WTA, disse um porta-voz da entidade à agência Reuters. A Federação Internacional de Tênis (ITF) também disse que continuará a buscar a confirmação de Peng de que ela está segura.”Nossa principal preocupação é a segurança e o bem-estar de Peng Shuai”, disse o presidente da ITF, Dave Haggerty.

“Os vídeos dela neste fim de semana parecem ser um passo positivo, mas continuaremos a buscar o envolvimento direto e a confirmação da própria Peng Shuai de que ela está bem e bem”, complementou Dave Haggerty à Reuters.

Uma das fotos de Peng no torneio foi postada no Twitter por Ding Li, um executivo sênior da empresa Global D-Sports. Ding disse à agência ser amigo de longa data de Peng e que o telefone dela esteve sempre ligado, de modo que a WTA poderia simplesmente ter ligado para ela. O presidente e CEO da WTA, Steve Simon, por sua vez, disse à revista Time na semana passada que a organização tentou contatá-la de variadas formas.

Peng Shuai showed up at the opening ceremony of a teenager tennis match final in Beijing on Sunday morning. Global Times photo reporter Cui Meng captured her at scene. pic.twitter.com/7wlBcTMgGy — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 21, 2021

Peng também visitou um restaurante popular no centro de Pequim para uma refeição em que Ding compareceu, conforme mostram outras fotos e vídeos postadas por ele e por Hu Xijin, editor-chefe do Global Times, veículo apoiado pelo Partido Comunista na China.

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

As pesquisas nas plataformas chinesas por postagens sobre as alegações de Peng continuaram sem resultados neste domingo. Em alguns sites de compartilhamento de vídeo como Bilibili, o nome da tenista também não foi encontrado nas pesquisas. Alguns vídeos antigos com Peng ainda puderam ser encontrados, mas o acesso às seções de comentários estava bloqueado.

A mídia estatal chinesa CGTN divulgou na última quarta-feira, 17, um suposto e-mail enviado por Peng à WTA, no qual ela teria dito que as denúncias de abuso sexual não eram verdadeiras. O presidente da entidade disse ter dificuldades em acreditar que a mensagem fosse realmente de autoria da tenista.

A questão da segurança de Peng surge no momento em que a China se prepara para sediar as Olimpíadas de Inverno em Pequim, em fevereiro, em meio a pedidos de boicote por causa de seu histórico de violação aos direitos humanos.