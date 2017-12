Paralimpíada de Inverno: veto à Rússia será decidido em janeiro

O CPI (Comitê Paralímpico Internacional) disse nesta quarta-feira que manteve por enquanto a suspensão do Comitê Paralímpico da Rússia, mas que somente em janeiro terá uma decisão final sobre sua participação na Paralimpíada de Inverno de PyeongChang-2018, na Coreia do Sul.

Em um comunicado, o CPI disse também ter mantido uma medida temporária para que atletas russos possam competir como neutros em eventos eliminatórios de quatro esportes: esqui alpino, biatlo, esqui cross-country e snowboard. Só em janeiro a entidade decidirá se os atletas russos poderão competir nos Jogos de PyeongChang.

O CPI impôs um veto generalizado à Rússia na Paralimpíada do Rio-2016, devido às revelações de esquema de doping sistemático no país. Foi uma postura mais rígida do que a do COI (Comitê Olímpico Internacional), que preferiu não banir os russos da Rio-2016.

“Embora o Conselho de Governo do CPI continue impressionado com o nível de cooperação e com o progresso feito até agora pelo RPC (Comitê Paralímpico da Rússia), está unido em sua decisão de manter a suspensão, já que os critérios de reintegração ainda não foram plenamente cumpridos”, disse o presidente da entidade, o brasileiro Andrew Parsons, nesta quarta-feira.

Recentemente o COI emitiu um veto à participação russa na Olimpíada de Pyeongchang, que acontecem entre 9 e 25 de fevereiro, mas permitirá que atletas “inocentes” atuem como neutros. A Paralimpíada de Inverno começa no dia 8 de março.

(Com Reuters)