COI vai fazer mais de 20.000 testes antidoping até 2018

O COI (Comitê Olímpico Internacional) confirmou nesta quinta-feira que vai fazer mais de 20.000 testes antidoping até o início dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Os testes serão conduzidos pela Agência Mundial Antidopagem (WADA), Comitê Olímpico Internacional (COI) e as respectivas Federações Internacionais das modalidades.

O médico chefe do COI, Richard Budgett, falou sobre a situação envolvendo a Rússia e que acredita em melhor fiscalização nos próximos anos. “Foram 7.000 testes até novembro, em 4.000 atletas. Haverá muito mais nos próximos dois ou três meses. Acredito que o número total seja de 20.000”.

Os Jogos Olímpicos de 2018 acontecerão no primeiro semestre do ano que vem em PyeongChang, na Coreia do Sul. Será a primeira vez que o país sediará esse evento. Em 2014, a Rússia ficou na quarta posição geral do quadro de medalhas, com nove de ouro, sete de prata e oito de bronze, em Sochi (sul da Rússia).