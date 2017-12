Rússia só irá aos Jogos de Inverno de 2018 sob bandeira neutra

O COI (Comitê Olímpico Internacional) anunciou nesta terça-feira que baniu o Comitê Olímpico da Rússia dos Jogos de Inverno de 2018, em PyeongChang (Coréia do Sul), por causa dos casos de doping encobertos pelo governo. Ainda assim, permitiu que atletas do país sem casos de doping possam participar sob bandeira neutra. “Foi decidido suspender o Comitê Olímpico Russo com efeito imediato, assim como convidar de maneira individual os atletas russos a competir nos Jogos de PyeongChang sob o nome de ‘Atletas Olímpicos da Rússia’ e sob a bandeira olímpica”, disse o COI em comunicado.

Outra decisão tomada pelo COI foi o banimento de Vitaly Mutko, ex-ministro de esporte da Rússia e atual chefe do comitê organizador da Copa do Mundo da Rússia. Mutko está banido permanentemente das Olimpíadas.

A Comissão Executiva do COI, reunida em Lausanne, na Suíça, tomou a decisão após conhecer os resultados do chamado “relatório Schmid”, que investiga os casos de doping nos esportes de verão e inverno, patrocinados pelo governo russo.

(Com EFE)