Neymar expõe papo com colegas de seleção: ‘Não acredito que perdemos’

A derrota nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo ainda dói profundamente no grupo da seleção brasileira. O atacante Neymar, um dos que mais choraram após a derrota, neste domingo, 11, fez questão de mostrar partes de conversas que teve com os colegas e destacou a união e comprometimento da equipe. “Sentimento de muita tristeza… mas temos que ser mais fortes”, disse, em um dos trechos.

Responsável pelos pênaltis perdidos, Marquinhos e Rodrygo tiveram as conversas expostas. “Passando para dizer que eu sou teu fã. Um pênalti não vai mudar o que eu penso de você”, escreveu Neymar para o zagueiro, que respondeu: “Estou melhorando pouco a pouco, só o tempo (e olhe lá)… Queria muito que tivesse dado tudo certo, f… pensar que aquele pênalti foi um obstáculo no nosso sonho”.

Para Rodrygo, de apenas 21 anos, Neymar mandou forças e desejou sucesso. O atleta do Real Madrid respondeu: “Obrigado, meu ídolo, de coração! Desculpa por qualquer coisa e por adiar o seu sonho também”. O camisa 10 respondeu com bom humor. “Só erra quem bate e você e craque. Depois te ensino a bater.”

Os trechos mais dramáticos são da troca de mensagens com Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, de 38 anos. O zagueiro revelou: “Irmão, tá mais f… do que imaginei, de verdade. Não estou aguentando. Não acredito que perdemos. Não consigo acreditar, toda hora que eu lembro dá uma vontade de chorar f….”.

Mais cedo, a esposa de Thiago Silva, Belle Silva, também postou um vídeo do zagueiro introspectivo na sacada. “Tem sido assim, ele fica sozinho, calado, pensando, sabe Deus em que…”. Depois da derrota, o capitão da equipe lamentou o fato de que não conseguirá conquistar o sonho de ser campeão mundial “como jogador, quem sabe um dia em outra função.”

Para finalizar a sequência de stories, publicados no Instagram, Neymar justificou: “Decidi expor (sem a permissão) para verem o quanto queríamos e o quanto estávamos unidos… Essas foram algumas das muitas mensagens que troquei com o grupo”.

“Sentimento de muita tristeza… mas temos que ser mais fortes para seguir em frente. Tenho certeza que, com o apoio de todo torcedor, voltaremos mais fortes. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa seleção. Virei fã de cada um deles. Esse grupo sempre estará no meu coração”, completou.

Neymar também escreveu uma carta especialmente ao técnico Tite, que deixou o cargo depois de duas eliminações seguidas nas quartas de finais em Copas. Nela, o camisa 10 trata o gaúcho como um dos melhores comandantes que teve, brinca sobre rixas do passado e agradece pelos seis anos de companhia. “Eu te conhecia como treinador e já sabia que era muito bom mas como pessoa você é MUITO MELHOR! (…) Venho aqui abertamente te agradecer por tudo, todos os ensinamentos que o senhor nos deu … e foram tantos”, escreveu.



“Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho”, prosseguiu. No dia da eliminação, o ex-empresário de Neymar, Wagner Ribeiro, fez um desabafo culpando Tite pela derrota. No ato, o camisa 10 respondeu: “Não fala m…, Wagner.”