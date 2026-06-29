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Esporte

Na hora da verdade, CazéTV não dá

Gol do Brasil é comemorado muito antes por quem assiste pelos canais de radiodifusão

Por da redação 29 jun 2026, 17h48 | Atualizado em 30 jun 2026, 08h09
Multidão de pessoas, a maioria vestindo camisetas amarelas e verdes, assistindo a um evento esportivo em um ambiente fechado. Alguns indivíduos na frente parecem atentos, com expressões de expectativa ou concentração. Uma mulher loira na frente, à esquerda, tem a mão no rosto, e outra mulher, à direita, segura uma lata de bebida. O público está aglomerado, com muitas cabeças visíveis ao fundo, sob uma iluminação verde
Torcida assiste jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Luca Meola/Getty Images)
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Na hora da verdade, CazéTV não dá Priorize VEJA no Google

As críticas à CazéTV não se restringem aos excessivos anúncios de casas de apostas. Na hora de ver o jogo da seleção, junto com o Brasil inteiro, é preciso assistir do bom e velho jeito.

Por transmitir via streaming (plataformas como YouTube), o canal acumula de 15 a 40 segundos de atraso em relação à televisão aberta – como Globo e SBT.

O tempo é mais do que suficiente para o vizinho gritar, o amigo mandar mensagem no grupo do WhatsApp e a mãe ligar para comemorar o gol.

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Foi o que se viu hoje, com o gol de virada do Brasil aos 50 minutos. Houve quem, vendo na CazéTV, tenha até jogado a toalha porque o tempo acabava e nada. Só que não.

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Os números são resultado de uma campanha massiva dos canais tradicionais para que as pessoas se mantenham fieis à televisão aberta, e não sejam seduzidos pelo streaming da CazéTV.

Recorde mundial

Ainda assim, a CazéTV quebrou o recorde mundial de live com mais dispositivos simultâneos da história do YouTube. O pico foi atingido durante a disputa entre Brasil e Japão e chegou a cerca de 19,13 milhões de aparelhos conectados.

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Direitos da Copa de 2030

Em entrevista exclusiva para reportagem de VEJA, o executivo Felipe Tebet, head de Conteúdo da CazéTV, falou que o canal “acompanha com atenção” as negociações pelos direitos, e analisou os resultado.

 

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