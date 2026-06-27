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Esporte

Conar suspende propagandas abusivas de bets na CazéTV durante a Copa

Conselho de Autorregulamentação Publicitária investiga se anúncios infringiram regras

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 11h29 | Atualizado em 27 jun 2026, 11h56
Quatro homens sentados em um estúdio de TV, com camisas de futebol do Brasil em prateleiras ao fundo e um painel com bandeiras e o logo Copa Zona
Equipe da CazéTV durante transmissão de partida da Copa do Mundo (YouTube/Reprodução)
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Conar suspende propagandas abusivas de bets na CazéTV durante a Copa Priorize VEJA no Google

O Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar) determinou nesta sexta-feira, 26, a suspensão de propagandas de bets consideradas abusivas nas transmissões da CazéTV durante a Copa do Mundo.

A medida foi tomada em caráter emergencial, já que o Conselho de Ética do Conar ainda vai tomar uma decisão conjunta sobre o caso. O relator do caso, Luiz Celso de Piratininga Junior, considerou que era preciso interromper imediatamente práticas que podem contrariar o código de publicidade responsável.

O alvo da investigação são as propagandas em que os apresentadores do canal citavam odds, probabilidades de ganho com apostas, com baixa probabilidade de acontecer. Para o relator, como as ações de merchandising aconteciam no meio dos comentários esportivos, não há clareza entre conteúdo editorial e patrocinado, o que pode confundir o espectador sobre a possibilidade de retorno com as apostas.

Como o Conar é um órgão de autorregulamentação, não há punição prevista para o descumprimento das regras, mas os veículos de comunicação respeitam as decisões em sua maioria. Caso conclua que há alguma violação, o conselho pode enviar o caso às autoridades competentes, como o Procon e ao Ministério Público, por exemplo.

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Além da CazéTV, três casas de aposta também foram notificadas: Betnacional, Bet365 e KTO. Elas terão até cinco dias para apresentarem quais medidas tomarão para adequar suas práticas à norma do setor.

A equipe do canal informou que as recomendações do Conar são as mesmas que já vem adotando há uma semana. Recentemente, a CazéTV divulgou uma nota, em que diz que só trabalha com operadoras regularizadas pelo Ministério da Fazenda e que segue a legislação brasileira, as diretrizes do Conar e as boas práticas de publicidade. “O mercado de apostas esportivas no Brasil é recente e está em constante amadurecimento. Como parte desse processo, decidimos adotar, a partir de agora, um padrão mais específico e conservador para ativações de marcas de apostas”, disseram.

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A ação do Conar é mais uma no cerco às propagandas de apostas durante a Copa do Mundo. Na sexta-feira, 26, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça, abriu uma apuração para verificar se a TV Globo, o SBT e N Sports cometeram irregularidades em anúncios de bets. Antes, já havia uma investigação semelhante do órgão mirando a CazéTV.

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