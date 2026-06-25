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Cultura

CazéTV é alvo de investigação do Ministério da Justiça; entenda

Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) investiga possíveis irregularidades

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 11h05 | Atualizado em 25 jun 2026, 12h05
CazéTV: pela primeira vez, transmissão gratuita via YouTube de todas as partidas (104) de uma Copa
CazéTV se destaca dentro do mercado de transmissões esportivas (CazéTV/Divulgação)
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A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades na divulgação de casas de apostas esportivas durante as transmissões da CazéTV na Copa do Mundo de 2026.

Segundo a secretaria, a apuração teve início após a análise de vídeos que registraram ações promocionais de empresas de apostas exibidas durante partidas do torneio. O órgão pretende verificar se as campanhas seguiram as regras previstas para esse tipo de publicidade.

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Entre os pontos que serão analisados estão a presença de informações claras sobre os riscos das apostas e se as ações podem ter estimulado comportamentos considerados inadequados, como apostas impulsivas ou a ideia de ganhos fáceis.

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A legislação brasileira proíbe mensagens que incentivem apostas impulsivas, sugiram ganhos fáceis ou minimizem os riscos da atividade. Caso sejam encontradas irregularidades, a Senacon poderá adotar medidas administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor.

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A CazéTV ainda não se pronunciou sobre o caso.

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