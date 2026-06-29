CazéTV quebra recorde mundial de audiência com jogo entre Brasil e Japão

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A CazéTV quebrou o recorde mundial de live com mais dispositivos simultâneos da história do YouTube, atingindo 19,13 milhões de aparelhos durante Brasil x Japão. O apresentador Casimiro Miguel celebrou a marca, estimando mais de 50 milhões de brasileiros conectados e consolidando o canal como a maior comunidade esportiva do país.

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Na tarde desta segunda-feira, 29, o canal CazéTV quebrou o recorde mundial de live com mais dispositivos simultâneos da história do YouTube. O pico foi atingido durante a disputa entre Brasil e Japão e chegou a cerca de 19,13 milhões de aparelhos conectados. É possível que um número ainda maior seja alcançado até o final da disputa, em torno das 16h.

O apresentador Casimiro Miguel reconheceu a conquista ao vivo e estipulou que o número signifique que “mais de 50 milhões de brasileiros” acompanhem o jogo por meio do canal de YouTube. “Muito obrigado, de verdade, pela preferência, por torcer para a Seleção Brasileira conosco aqui na tela da Cazé TV. Demais. Vocês são demais. É a maior comunidade de esportes do Brasil”, declarou o locutor.

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A quantia supera em quase um milhão o antigo recorde, também pertencente ao canal e quebrado na última quarta-feira, 24, enquanto era transmitido o jogo entre Brasil e Escócia. Na ocasião, 18,3 milhões de dispositivos estiveram sintonizados.

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Nas redes sociais, as contas oficiais do canal compartilharam um agradecimento quanto ao pico atingido naquele dia: “Mais um capítulo gigante da nossa parceria de longa data com a Fifa. E por trás de cada dispositivo muitas e muitas pessoas, muitas e muitas histórias. A vocês que nos acompanham desde sempre e a vocês que nos conheceram recentemente, muito obrigado por serem a nossa companhia de todos os dias”.

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